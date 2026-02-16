Ángela Ruiz supera a la sonorense Alejandra Valencia y conquista el Indoor World Series 500 de Yucatán

Yucatán, México.- México volvió a demostrar su grandeza en Tiro con Arco, pues dominó en el World Series 500 que se disputó en Yucatán el pasado fin de semana, donde la final femenil recurvo fue protagonizada por las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ángela Ruiz.

Las actividades se realizaron en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, teniendo a la jovencita Ruiz como la campeona, al superar en la final 6-0 a su compañera, la sonorense Alejandra Valencia, que terminó por llevarse la presea de plata, mientras que la brasileña Ana Luiza Sliachutcas se colgó la dorada.

Esta significó la gran competencia del año en tiro con arco, deporte que se ha vuelto una potencia para el país en los últimos años, conquistando medallas en el evento más importante, como lo son los Juegos Olímpicos. En el caso de Ruiz y Valencia, ganaron bronce en equipo femenil en París 2024.

México gana medallas en el Indoor World Series celebrado en Mérida, Yucatán



Este 14 y 15 de febrero se celebró en la península mexicana un evento del tour mundial de Tiro con Arco bajo techo, estos mexicanos fueron medallistas:



Recurvo

uD83EuDD47 Angela RuízuD83CuDDF2uD83CuDDFD venció a Alejandra… pic.twitter.com/3RuHLHLAho — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 16, 2026

Mientras que en la categoría de varones, el guanajuatense Matías Grande se quedó con el oro de forma dramática por flecha de desempate al norteamericano Nicholas D’amour; de igual forma, el coahuilense Juan Pablo Téllez venció de la misma forma al veterano mexicano Luis 'Abuelo' Álvarez por el bronce.

Por otra parte, quien no desentonó y volvió a poner a México en lo más alto fue la tapatía Andrea Becerra, que superó por 148-147 a la estadounidense Alexia Ruiz para sumar otra medalla de oro a su cuenta; mientras que la británica Ella Gibson ganó 149-142 a la mexicana Miranda Cisneros por el tercer lugar.

En la rama varonil, el danés Mathias Fullerton le ganó la carrera al mexicano Miguel Becerra por 148-147. A su vez, en las competencias juveniles, Luis Ríos triunfó en la sub-21 del arco recurvo, mientras que Elías Reyes se quedó con el metal argento.

¡México da en el blanco! uD83CuDFAF

Liderados por Ángela Ruiz, Matías Grande y Andrea Becerra, el equipo nacional de tiro con arco arrasó en la Serie Mundial Bajo Techo Mérida 2026.

uD83EuDD4717 oros

uD83EuDD4814 platas

uD83EuDD4912 bronces

¡43 medallas que demuestran que somos potencia mundial! uD83DuDCAA? pic.twitter.com/WkucoLdnMU — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 16, 2026

En total, los nacionales cosecharon 33 medallas en estas categorías. Además, con la culminación de este evento, Yucatán se consolidó como una sede ideal que durante tres días reunió a más de 300 deportistas de alto nivel provenientes de países como Austria, Brasil, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, India, Luxemburgo, Qatar y México.

Fuente: Tribuna del Yaqui