Assad, en salud y listo para la primavera en Cachorros y el Clásico con México

Arizona, Estados Unidos.- El pasado quedó atrás y el presente y futuro es lo que importa para el lanzador mexicano Javier Assad, quien está listo para ponerse a trabajar, declarándose saludable tras perderse la mayor parte del 2025 por una distensión en el oblicuo izquierdo.

En entrevista para la página de MLB.com en el complejo de entrenamientos primaverales de los Chicago Cubs, el serpentinero mexicano señala que la adversidad del año anterior ya es cosa del pasado y sólo se enfoca en lo que viene para él este 2026.

Al igual que otros jugadores de MLB nacidos fuera de Estados Unidos, incluidos sus compañeros Moisés Ballesteros, de Venezuela, y Christian Bethancourt, de Panamá, Assad tuvo problemas con su visa, lo que retrasó su llegada a Mesa para el inicio de los entrenamientos cuando los lanzadores y receptores se reportaron el miércoles.

"Me alegra que todo se haya resuelto. Estoy muy feliz de estar aquí", dijo a través de un intérprete. "Fue un poco frustrante, pero gracias a Dios estoy aquí", agregó el derecho de 28 años que sufrió la lesión en esta misma época el año pasado durante los Entrenamientos Primaverales y se agravó poco después en abril.

Assad llega completamente sano a la pretemporada

Esto ocurrió luego de que Assad se consolidara como una pieza clave de la rotación de los Cubs en el 2024, cuando realizó 29 aperturas con marca de 7-6 y efectividad de 3.73. La lesión lo mantuvo la mayor parte de la temporada pasada en la lista de lesionados de 60 días, aunque regresó a la rotación en agosto. En total, Assad lanzó en ocho juegos, siete como abridor, y registró efectividad de 3.65 con 23 ponches y un WHIP de 1.22, mientras limitó a los oponentes a promedio de .243 en 37 innings.

El lanzador defenderá la casaca tricolor en el Clásico

Assad también planea lanzar con la selección de México en el Clásico Mundial de Beisbol. Quiere dar continuidad a su brillante actuación en el Clásico del 2023, cuando trabajó 5.2 innings en blanco como relevista, permitió apenas dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a seis.

"Siempre les dije que si estaba la oportunidad, estaría dispuesto a representar a mi país", comentó Assad sobre el Equipo de México. "La última vez fue una experiencia muy bonita. Estuve muy contento. Para este torneo tengo nuevas metas, y estoy deseando que llegue".

