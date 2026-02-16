Charros renueva a Benjamín Gil y apuestan por el tricampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Este lunes 16 de febrero, los Charros de Jalisco le pusieron fin a los rumores que ponían a Benjamín Gil fuera del equipo, ya que el apodado como 'Matador' fue ratificado como manager, esto después de darle al club su primera Serie del Caribe.

Según el portal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el nuevo contrato es por un año con opción a uno más, asegurando la continuidad del proyecto deportivo más exitoso en la historia de la organización, ya que de la mano del mexicano han conquistado dos campeonatos del beisbol invernal.

Igualmente, el presidente de Charros, Íñigo González Covarrubias, confirmó de manera oficial el acuerdo con Gil para la temporada 2026-2027 de la LAMP, misma en la que tienen como principal objetivo levantar el trofeo e igualar a los Yaquis como las únicas organizaciones con tres títulos al hilo.

Renueva Benjamín Gil contrato con Charros de Jalisco



El "Matador" estará al frente del equipo tanto en la T2026 de LMB y la T2026-27 de LAMP.



— Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) February 16, 2026

Además de todos los éxitos deportivos, Gil ha imprimido carácter, disciplina y mentalidad ganadora a la organización tapatía, consolidando un plantel protagonista en ambas ligas y fortaleciendo la identidad del aficionado con los Charros de Jalisco en el beisbol mexicano.

A lo largo de su trayectoria como manejador, Gil se ha distinguido por su consistencia en postemporada y por su habilidad para construir equipos campeones, pues además de los de Guadalajara, también con Tomateros dejó una marca para la historia llena de victorias.

Con esta renovación, Charros de Jalisco refrenda su confianza en el liderazgo de Benjamín Gil y ratifica su determinación de mantener un proyecto deportivo sólido, competitivo y protagonista, representando con orgullo a Jalisco y a México a nivel nacional e internacional", escribió el club en el boletín informativo.

BENJAMÍN GIL SEGUIRÁ AL FRENTE DE NUESTRO EQUIPO!

El "Matador" encabezará a Charros de Jalisco en LMB y LAMP. — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) February 16, 2026

Gil para la siguiente edición llegará renovado, pues en marzo volverá a estar en el banquillo de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial. En la pasada edición, el manager nacido en Tijuana puso al azteca en el tercer lugar de la competencia. Ahora, la apuesta es darles a los tricolores su primera corona en este evento internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui