Colapso total: Barcelona cae en Girona y cede el liderato de la liga española ante el Madrid

Girona, España.- Vulnerable y errático como nunca; así se vio el Barcelona que volvió a tropezar, ahora por 2-1 en su visita al Girona en el cierre de la jornada 24 de LaLiga y con ello dejó pasar la oportunidad de adelantar al Real Madrid en la cima del torneo.

La derrota fue la segunda en menos de una semana para el Barça y le dejó segundo en la tabla (58), a dos puntos del Madrid (60). Una victoria le habría colocado por encima de su archirrival, pero en cambio se gestó una crisis para el entrenador Hansi Flick, cuyo equipo perdió 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey la semana pasada.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 PAU CUBARSI OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!



Girona 0-1 Barcelona.pic.twitter.com/6PgcSHcG9c — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 16, 2026

Un penal estrellado en el poste por Lamine Yamal (45+3’), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga con un globo (18’) marcaron la primera mitad. Pero 14 minutos después del inicio de la segunda parte, Pau Cubarsí recibió un centro de Jules Kounde desde la derecha y colocó su cabezazo perfectamente en la escuadra. La anotación fue la número 100 del Barcelona en todas las competiciones esta temporada y convirtió en el segundo club en las cinco grandes ligas nacionales de Europa en alcanzar el centenar tras el Bayern de Múnich.

Lamine falló un penal para el Barcelona

Pero solo tres minutos después del gol, el francés Thomas Lemar igualó el choque, cuando el portero del Barcelona, Joan García, no pudo evitar que el francés rematara a bocajarro tras una buena jugada de Vladyslav Vanat por la banda izquierda. A partir de ahí, el partido mantuvo un ritmo intenso, con ocasiones claras en ambas áreas. Ambos equipos presionaron para un segundo gol decisivo y fue el Girona quien ejecutó a tres minutos del final, con el suplente Fran Beltrán marcando con un disparo raso desde dentro del área.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 FRAN BELTRAN HAS GIVEN GIRONA THE LEAD IN THE 87TH MINUTE AGAINST BARCELONA!



Girona 2-1 Barcelona.pic.twitter.com/YE3qKeys8y — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 16, 2026

La victoria puso fin a una racha de tres partidos sin ganar para el Girona y la situó tres puestos hasta la duodécima posición, empatada en puntos con el Getafe. Solo siete puntos separan a los 11 clubes desde el octavo hasta el decimoctavo puesto en La Liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui