Golpe duro para Los Ángeles Dodgers: Comenzarán la temporada sin una de sus estrellas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Ángeles Dodgers se perfilan para ser uno de los equipos a seguir para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, pero para el inicio de temporada deberán de mover su roster, ya que una de sus principales figuras y titular indisctubile no podrá ver actividad por lesión.

Este lunes 16 de febrero, el conjunto de California anunció que Tommy Edman empezará el año en la lista de lesionados mientras continúa recuperándose de una cirugía en el tobillo derecho, por lo que Dave Roberts deberá cubrir ese gran huevo que deja el estadounidense.

El pelotero está en los planes para ser la opción principal en la segunda base una vez que esté sano, así como una opción secundaria después de Pagés en el jardín central, por lo que es una pieza importante para los bicampeones de la Serie Mundial.

Cabe destacar que Edman había lidiado con problemas persistentes en el tobillo las últimas temporadas. El tobillo lo puso en la lista de lesionados en par de ocasiones el torneo anterior, y cuando regresó de su segunda estadía, se limitó casi exclusivamente a jugar en el cuadro interior; inclusive llegó a ocupar el jardín central para los dos últimos partidos de la Serie Mundial.

Según el portal de la MLB, el jugador de Dodgers intentó tener una solución a largo plazo para su problemático tobillo y optó por someterse a una cirugía, que implicó la reparación de ligamentos. La última vez que Tommy no tenía problemas de lesión fue en marzo del 2025, cuando registró OPS de .818 y conectó ocho jonrones.

Ojalá tenga una temporada completa este año. El Día Inaugural iba a ser un objetivo bien agresivo. Por si acaso, por ejemplo, nos recuperábamos más rápido de lo que esperábamos. Creo que todo se basa en casos anteriores con este tipo de cirugía. Siento que voy a tiempo con eso, y veremos cómo va con cada paso en el camino", comentó en entrevista para los medios el segunda base.

Por otra parte, Kiké Hernández podría ser un utility, estilo Edman, pero él también comenzará la campaña en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía en el codo, así que tampoco entra en planes para el manager de los de la Liga Nacional.

A su vez, el veterano venezolano Miguel Rojas, quien podría estar disputando su última temporada como profesional, debe ser la principal opción como bateador derecho, a la vez que Hyeseong Kim y Alex Freeland igualmente deben estar en el camino para ver actividad.

