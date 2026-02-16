Halcones hace su debut en la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa ¿Dónde ver el Juego 1 ante Pioneros?

Los Mochis, Sinaloa.- Este lunes 16 de febrero, en cuestión de horas, el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis abrirá sus puertas para escribir un nuevo capítulo en la Liga Mexicana del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), donde los Pioneros de Los Mochis recibirán a los Halcones de Ciudad Obregón.

Este choque marca el debut de ambas escuadras en la edición 2026 del Cibacopa. En el caso de los 'emplumados', llegan con grandes expectativas a la duela, ya que llevaron el torneo de pretemporada Copa Huichol, en el cual también participaron los Pioneros. Además, cuentan con la presencia de Manu Gelpi en el banquillo, quien repite como coach.

Igualmente, los de Cajeme se presentarán en este nuevo año con un roster similar al que tuvieron la temporada pasada, donde fueron uno de los mejores equipos de la temporada, pero que se quedaron muy cerca de avanzar a la final, cayendo en la ronda de las semifinales.

Para este primero de la temporada, los Halcones no contarán con la presencia de su jugador estrella, Tony Farmer, debido a que deberá cumplir con una sanción que le impuso la liga cuando fue expulsado hace un par de temporadas en un choque de postemporada ante Rayos.

Mientras que los Pioneros se han caracterizado en las últimas campañas como un club aguerrido y que, tanto de visita como local, suele llevarse importantes victorias. En la edición anterior, los de Sinaloa hicieron la 'diablura' al ganar el compromiso inaugural en la Arena Itson. Ahora intentarán repetir ese resultado, pero como locales.

Entre los jugadores a seguir que tendrá el equipo local se encuentran los extranjeros Rashad Smith y Jordan Allen, que lograron destacar en los duelos de preparación que tuvo el equipo. Mientras que Jhovanny García será el encargado de liderar el banquillo.

Nuestro coach uD83CuDDF2uD83CuDDFD Jhovanny García ya está listo para #DarloTodo esta Temporada 2026, seguimos confiados en su trabajo y de todo su equipo para llegar a lo más alto #TodosJuntos. pic.twitter.com/9IJ8bKbfYZ — Pioneros de Los Mochis (@LosPioneros) January 15, 2026

En el caso del estratega mexicano, repite como coach, luego de tener una destacada temporada 2025, donde metió a los de Los Mochis a la siguiente ronda de los playoffs y este torneo buscará darle a la franquicia su primer campeonato en su paso por el Cibacopa.

¿Dónde ver?

El juego inaugural entre Halcones de Obregón y Cañeros de Los Mochis comenzará a las 20:15 horas (horario local) y será transmitido a nivel nacional por Megacable. Mientras que los detalles del compromiso también pueden ser seguidos por la página del Cibacopa.

Fuente: Tribuna del Yaqui