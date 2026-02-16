Los Halcones de Obregón vuelan alto en el duelo inaugural de la Liga Mexicana de Basquetbol

Los Mochis, Sinaloa.- Encabezados por un encendido Jaden House quien se estrenó con el uniforme de los Halcones, el equipo de Obregón arrancó la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa con una victoria como visitante por 97-86 ante los Pioneros de Los Mochis.

House encabezó el ataque de los emplumados con 29 puntos; apoyado por Justin Moss con 16, Greg Whittington con 15 y Davonte Gaines con 14. Por los sinaloenses, Jared Frame y Arnett Moultri fueron los mejores anotadores con 19 puntos y Rashad Smith metió 14.

Justin Moss busca encestar par de unidades

El encuentro arrancó a gran velocidad, con ambas escuadras luchando a lo largo y ancho de la cancha en busca del aro rival y sin que alguno de ellos lograra imponer condiciones, ya que tras los primeros 10 minutos de juego, el electrónico del Centro de Usos Múltiples (CUM) mostró un 25-24 a favor de los visitantes.

Justin Moss fue el encargado de manejar los controles de los emplumados, al encestar 13 unidades en este periodo inicial; al irse de 4-7 en tiros de campo y 3-3 en tiros desde la línea de castigo. Jaden House agregó nueve unidades y Davonte Gaines contribuyó con ocho en este tramo.

Whittington dispara sobre la defensa de los Pioneros

El segundo cuarto fue donde los obregonenses comenzaron a despegarse en el marcador, tomando ventaja hasta de 12 unidades, producto de una férrea defensa que provocó una buena pérdida de balones por parte de los jugadores mochitecos. Sin embargo, Pioneros reaccionó y acortó la diferencia en los minutos finales, aunque no pudieron impedir que los Halcones se fueran al descanso de medio tiempo con la pizarra a su favor por 37-46.

En estos primeros 20 minutos de juego, fueron clave las pérdidas de balón que sufrieron los locales (10 por 4 de los visitantes) que redituó en un ataque de 15-0 a favor de los sonorenses, quienes también impusieron condiciones en la pintura, donde dominaron este rubro 26 puntos a 14.

Gelpi y la banca emplumada festejan una anotación

Para la segunda mitad del encuentro, los dirigidos por el argentino Manu Gelpi mantuvieron el control de encuentro y de la mano de Jaden House, quien se despachó con 16 puntos, se llevaron también el tercer periodo (26-23) para mantener la ventaja en el marcador por 72-60. En el último cuarto, los Pioneros buscaron remontar y se llevaron el periodo 26-25, pero ya no les alcanzó y los Halcones se agenciaron su primer triunfo de la naciente campaña de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Fuente: Tribuna del Yaqui