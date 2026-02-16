México dice 'adiós' a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tras la competencia de Lasse Gaxiola

Milán, Italia.- Este lunes 16 de febrero de 2026, la delegación mexicana de invierno terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La última intervención fue la del esquiador Lasse Gaxiola en la prueba individual de slalom, quien no pudo concluir su recorrido en el Centro de Esquí de Stelvio, en Italia, donde los descensos y las condiciones climáticas complicaron a varios competidores, entre ellos, el mexicano.

¿Cómo le fue a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Gaxiola, hijo de la atleta mexicana Sarah Schleper (esquiadora con una carrera que abarca más de dos décadas y que ayer, domingo 15 de febrero de 2026, fue descalificada) se sumó a otros competidores que no finalizaron la prueba de este lunes, en una jornada con condiciones exigentes para los atletas. El esquiador mexicano había mostrado un inicio constante, pero tras pasar la quinta puerta perdió el control y no pudo completar el recorrido.

¡SE ACABAN LAS ACCIONES MEXICANAS! uD83DuDC4BuD83CuDDF2uD83CuDDFD?



Con una salida de Lasse Gaxiola en la primer carrera varonil del slalom individual, la delegación mexicana termina sus participaciones en #MilanoCortina2026#ElInviernoAquiPasa pic.twitter.com/KCG3AUX8B6 — Claro Sports (@ClaroSports) February 16, 2026

Su madre estuvo presente en la competencia para acompañarlo.

La participación mexicana en Milano-Cortina 2026 fue histórica por varios motivos. Lasse Gaxiola compitió junto a su madre, Sarah Schleper, en esquí alpino, marcando una presencia poco común para México en deportes de invierno. Antes de su prueba final, Gaxiola ya había participado en slalom gigante, destacando por representar al país en disciplinas con poca tradición invernal.

¿Qué mexicanos participaron en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026?

La delegación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 estuvo conformada por cinco atletas que compitieron en tres disciplinas diferentes: patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino. Estos fueron los representantes nacionales oficiales:

Donovan Carrillo en patinaje artístico, compitiendo en el programa corto y largo del evento

en patinaje artístico, compitiendo en el programa corto y largo del evento Sarah Schleper, en esquí alpino

Lasse Gaxiola, en esquí alpino

Regina Martínez, en esquí de fondo

Allan Corona en esquí de fondo

Lasse Gaxiola se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 con la frente en alto y el corazón encendido.

Lo dejó TODO en cada bajada, compitió con alma de guerrero y hoy se convierte en inspiración para una nueva generación que sueña en grande.

Es… pic.twitter.com/EIsRQICI36 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 16, 2026

¿México ganó medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En Milano-Cortina 2026, la delegación mexicana no obtuvo medallas en las competencias en las que participaron sus atletas. Aunque la participación fue destacada y llena de significados históricos, especialmente con la presencia de cinco representantes en deportes de invierno, ninguno de ellos consiguió un lugar en el podio durante las pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui