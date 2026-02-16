Mike Trout dice que volverá a cubrir el jardín central; no jugará el Clásico Mundial

Arizona, Estados Unidos.- El experimento de Mike Trout en el jardín derecho no duró mucho, después de anunciar este lunes que preferiría volver al prado central para los Los Angeles Angels, además de anunciar que no jugará el Clásico Mundial de Beisbol por problemas de seguro.

Trout afirmó que se siente más cómodo jugando en el jardín central y que no creía que el cambio a una de las esquinas de las praderas haya marcado la diferencia para mantenerlo sano. El once veces All-Star ha estado plagado de lesiones desde 2021.

"I just feel comfortable out there. I feel like I'm at my best when I'm in center." - Mike Trout#MLBTonight reacts to the Angels superstar's plans to move back to center field. pic.twitter.com/1S6cgi4oot — MLB Network (@MLBNetwork) February 16, 2026

A pesar de ello, Trout disputó su mayor número de partidos desde 2019 la pasada temporada, terminando en 130. El tres veces MVP de la Liga Americana fue titular en 22 de sus primeros 29 partidos en el jardín derecho antes de que una lesión de rodilla le dejara fuera durante un mes.

Trout quiere volver a cubrir el prado central

El jugador de 34 años era exclusivamente bateador designado cuando regresó a finales de mayo. Trout conectó 26 jonrones pero bateó solo .232, con diferencia el peor promedio de su carrera cuando tuvo al menos 400 turnos al bate. Trout pasó tiempo en el jardín izquierdo al principio de su carrera, pero fue jardinero central durante 11 temporadas consecutivas antes del cambio al derecho. Las lesiones limitaron a Trout a 111 partidos en los dos años anteriores.

El cañonero no recibió autorización para disputar el Clásico

Trout dijo que las conversaciones con el mánager de primer año Kurt Suzuki han incluido la idea de volver al centro. "Siento que estoy en mi mejor momento cuando estoy en el centro", dijo Trout a los periodistas en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club el lunes. "Si tengo que ir a la esquina, iré a la esquina".

También este lunes, Trout, que jugó en su único Clásico Mundial de Beisbol hace tres años, confirmó que, a pesar de sus intenciones iniciales de vestirse con el uniforme de las barras y las estrellas, las compañías de seguros se negaron a cubrir su contrato de 35 millones de dólares anuales con los Angelinos de Los Ángeles. "Es decepcionante", dijo Trout. "Quería repetirlo con todos los chicos."

