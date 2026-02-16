Naranjeros de Hermosillo divide victorias ante las Algodoneras de Unión Laguna en la LMS

Hermosillo, Sonora.- Las acciones en la Liga Mexicana de Softbol (LMS) no paran y los Naranjeros de Hermosillo este fin de semana tuvieron una aguerrida serie ante las Algodoneras de Unión Laguna, con quienes lograron dividir victorias en el Estadio Fernando Valenzuela.

Después de que el sábado consiguieran su primera victoria en casa, este domingo 15 de febrero por la noche, el conjunto de la 'H' no pudo repetir los buenos resultados y terminó por caer 6-1 ante las laguneras que despertaron a tiempo gracias a la actuación de Aliyah Binford.

Algodoneras abrió la pizarra desde la primera entrada con un rally de tres carreras ante los lanzamientos de Morgan Smith; Leanne Mathews con doblete remolcó las primeras dos carreras, mientras que Reagan Glanz hizo la tercera con otro imparable productor.

NOS VEMOS LA PRÓXIMA SEMANA uD83DuDC4BuD83CuDFFC pic.twitter.com/NDuRcwk7bv — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 16, 2026

Naranjeros Softbol reaccionó y se metió en el partido en la parte baja del tercer capítulo ante la abridora de Unión Laguna, Aliyah Binford, cuando la estadounidense Morgan Smith con imparable envió al pentágono a Kyleigh Sand para acortar la pizarra 3-1.

La estelar de las sonorenses, Morgan Smith, dejó el juego después de lanzar tres entradas y un tercio, cargando con la derrota, siendo relevada por Shiono Oguri, que en la cuarta entrada fue castigada por Aliyah Binford con un cuadrangular solitario para devolver la ventaja de tres carreras a Unión Laguna y otra vez por metrallazo, Leanne Mathews conectó jonrón espalda con espalda para colocar el juego 5-1.

A su vez, Algodoneras amplió su ventaja en la séptima ante Sona Halajian gracias a un infield hit de Mathews que impulsó a la corredora de cortesía Andrea Durán con la sexta carrera y definitiva rayita de las visitantes. El triunfo fue para Aliyah Binford, mientras que Smith se fue con la derrota.

¡Standing Semanal! uD83DuDDE3?uD83DuDEA8



Llegamos a la mitad de temporada en la LMS y las tabla está que arde. uD83DuDD25



¿En qué puesto está tu equipo? uD83DuDC40#EnMiSoftEra uD83EuDD4EuD83CuDF80 pic.twitter.com/EP2lxAt0hZ — Liga Mexicana de Softbol (@LigaMexSoft) February 16, 2026

Con este resultado, Naranjeros de Hermosillo volvió a caer al sótano de la tabla general de la Liga Mexicana de Sofbol al contar con una marca de cuatro victorias y 11 derrotas. Naranjeros Softbol regresará a la actividad el próximo jueves cuando el Fernando Valenzuela abra sus puertas y reciba a las Diablos Softbol Femenil con el primer juego de la serie a partir de las 20:00 horas, tiempo de Sonora. Shiono Oguri sería la encargada de comenzar las acciones en este duelo, entre dos de las franquicias más grandes del beisbol nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui