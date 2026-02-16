NFL: Los Dolphins, en plena reestructuración, liberan al receptor estrella Tyreek Hill

Miami, Estados Unidos.- Los Miami Dolphins arrancaron la semana dando una fuerte sacudida a su roster, al anunciar la liberación del estelar receptor Tyreek Hill, poniendo fin a la etapa de cuatro temporadas del All-Pro en el equipo de la Florida.

Además de Hill, los Dolphins también dejaron libre al ala defensiva Bradley Chubb, en una serie de movimientos a pocos meses de la apertura de la agencia libre y marcan un cambio significativo en la construcción del roster de la franquicia. Miami también liberará al liniero ofensivo James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine.

Hill, ocho veces seleccionado al Pro Bowl y quien cumplirá 32 años el 1 de marzo, se está recuperando de una lesión que le puso fin a su temporada y que sufrió en un partido contra los New York Jets el 29 de septiembre, la cual requirió una cirugía para reparar daños significativos en su rodilla izquierda, incluyendo un desgarro del ligamento cruzado anterior.

El jugador es uno de los mejores en su posición

Hill llegó a los Dolphins en un traspaso con Kansas City antes de la temporada 2022 y le otorgaron una extensión de contrato de cuatro años por 120 millones de dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado en su posición en ese momento. Su contrato, que dura hasta 2026, habría representado alrededor de 51 millones de dólares frente al tope salarial de Miami.

En sus dos primeros años con Miami, Hill tuvo temporadas con más de 1,700 yardas recibidas, incluyendo un liderazgo de la liga de 1,799 yardas y 13 touchdowns en 2023. El receptor afrontó la temporada 2025 con el objetivo de recuperar esa forma élite tras un año relativamente flojo en 2024, cuando tuvo 81 recepciones para 959 yardas, sus cifras más bajas en ambas categorías desde 2019.

Hill será agente libre sin restricciones

Previo a su lesión en la semana 4 contra los Jets, tuvo 21 recepciones para 265 yardas. Hill corría hacia la banda y plantó el pie izquierdo, y su rodilla se torció mientras lo derriban. Fue sacado del campo en el carrito y colocado en la lista de lesionados por fin de temporada el 1 de octubre. En una entrevista en un podcast de octubre, Hill, que ha jugado 10 temporadas en la NFL, dijo que aún no estaba decidido sobre si planeaba retirarse.

