Sheinbaum presenta 'Boxeando por la paz': Clases GRATIS a cien mil jóvenes en México

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 16 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa nacional 'Boxeando por la paz', una estrategia que dará apoyo económico y seguro médico a cinco mil boxeadores en el el país. Con esto, se busca que peleadores beneficiados impartan clases gratuitas a 100 mil niñas, niños y jóvenes en la República Mexicana.

El proyecto se realiza en alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la intención de fomentar la disciplina deportiva y alejar a la juventud de las drogas y la delincuencia.

¿En qué consiste 'Boxeando por la paz'?

De acuerdo con lo presentado por el Gobierno Federal este lunes desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional programa abrirá inscripciones para 100 mil menores y jóvenes, quienes podrán asistir a clases gratuitas de boxeo y activación física. Las clases serán:

De una hora diaria

De lunes a viernes

Sin costo para los alumnos

Apoyo económico y seguro del IMSS

Durante la presentación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que los instructores serán campeones y peleadores jóvenes que buscan continuar su carrera profesional. A cambio de impartir una hora diaria de clases, de lunes a viernes, recibirán un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, que en 2026 supera los 9 mil 500 pesos mexicanos (MXN), además de contar con seguro médico del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

El objetivo, dijo el coordinador general de los programas del Bienestar, Carlos Torres, es formar cinco mil boxeadores instructores, quienes tendrán estabilidad económica mientras entrenan a nuevas generaciones.

Es un gran programa de atención a las causas y al mismo tiempo estamos apoyando a todos los jóvenes peleadores, hombres y mujeres, que quieren ser campeones. Van a tener un salario mínimo, seguro médico y les pedimos a cambio una hora de su día para que den clases. Es un programa integral que estamos seguros que va a ayudar muchísimo en todo el país y que va a seguir creciendo a lo largo de los años que estemos en el gobierno", dijo la presidenta.

Mauricio Sulaimán entrega guantes a Sheinbaum

Posteriormente, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán Saldívar, encabezó un acto simbólico en el que entregó guantes conmemorativos a la mandataria. Precisó que el pago y el seguro permitirá a los boxeadores mantenerse activos en el ámbito profesional mientras comparten su experiencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'