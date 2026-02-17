Alarma en Minnesota; estelar lanzador de los Twins se perdería todo el año por una grave lesión

Florida, Estados Unidos.- Lo que en un principio fue "un poco de dolor en el codo", este martes se convirtió en tragedia para los Minnesota Twins y el lanzador venezolano Pablo López, tras anunciarse que el estelar serpentinero sufre de una lesión que probablemente lo dejará fuera durante toda la temporada.

Jeremy Zoll, gerente general dijo a los periodistas en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club este martes que López tiene una "rotura significativa" en el ligamento colateral cubital derecho. Señaló también que estaba buscando una segunda opinión médica, pero creía que necesitaría una cirugía Tommy John. López terminó su sesión de bullpen temprano el lunes tras sufrir dolor en el codo de lanzamiento.

Pablo Lopez may be done for the year after tearing an elbow ligament pic.twitter.com/lHmvgAuFSS — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 17, 2026

"Sabemos que las lesiones forman parte del juego. Siempre intentas pasar los entrenamientos de primavera lo más sanos posible", dijo Zoll. "Definitivamente es un golpe, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para seguir adelante", señaló apesadumbrado.

López, quien ha sido el abridor del equipo en el Día Inaugural en cada uno de los últimos tres años, lidiaba con una doble decepción ante la probable pérdida no solo de la próxima temporada de las Grandes Ligas, sino también del Clásico Mundial de Beisbol del mes que viene, cuando estaba programado para lanzar para su Venezuela natal.

La lesión lo dejaría fuera del Clásico con Venezuela

"Ya siento que estoy decepcionando a mucha gente", dijo López, quien el año pasado estuvo limitado a 75 entradas y dos tercios por lesiones. "Me estoy decepcionando a mí mismo. Estoy decepcionando a los Twins. Estoy decepcionando a mi familia".

López, que cumplirá 30 años el 7 de marzo, gana 21.75 millones de dólares esta temporada. Está firmado hasta el año que viene. Debutó en MLB con los Miami Marlins en la temporada 2018 y pasó cinco temporadas con ellos antes de ser traspasado a los Twins.

El diestro se mostró contrariado por la lesión

El diestro fue seleccionado para el All-Star en su primer año con los Twins y ayudó a la franquicia a poner fin a una racha histórica de 18 derrotas consecutivas en postemporada para el deporte profesional norteamericano, con un récord de 2-0 y una efectividad de 0.71 en dos aperturas en los playoffs de 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui