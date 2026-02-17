Amargo debut de Rayos de Hermosillo en el torneo Cibacopa; cae ante los Frayles en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El equipo más ganador de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), los Rayos de Hermosillo, hicieron su debut en la temporada 2026, pero no fue el esperado, pues cayeron ante los Frayles de Guasave con pizarra de 86-98.

Los de la capital de Sonora saltaron a la duela con su quinteta estelar, comandada por Kiandre Marquis Gaddy y el capitán Khalil Iverson, que tuvieron un destacado compromiso; al final no pudieron darle la vuelta a la pizarra y terminaron por tropezar en el Gimnasio Luis Estrada Medina.

Acciones

El juego comenzó parejo, con los dos equipos buscando la victoria; inclusive terminó 20-19 a favor de los locales. Para el segundo periodo, los de Sinaloa aumentaron la ventaja y se fueron al descanso 49-40, con todavía mucho por jugarse en lo que fue una vibrante inauguración en Guasave.

Para la segunda mitad del compromiso, aunque los de Hermosillo saltaron a la duela con determinación, fueron opacados por la ofensiva de Frayles, que tuvo a Octavio Brito como su principal figura, al apuntarse 25 unidades, con tres rebotes y cinco asistencias. Trey Phipps igualmente se hizo presente con 16 puntos.

Por los Rayos, el más destacado fue Kiandre Marquis Gaddy con 22 puntos y ocho rebotes, seguido por uno de los más queridos por la afición, Khalil Iverson, y Romeao Ferguson con 12 rayitas cada uno, pero no fueron suficientes para igualar la pizarra y arruinar el debut de los de Sinaloa.

Este miércoles 18 de febrero, ambos equipos se volverán a ver las caras en el Gimnasio Luis Estrada Medina, de Guasave, a las 19:30 horas. En un juego donde los de Hermosillo deberán darle la vuelta a la página para así sumar su primera victoria de la temporada y evitar que la serie se quede en Sinaloa.

Cabe destacar que igualmente el miércoles, harán su debut en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico, el actual campeón los Astros de Jalisco, que se medirán en casa ante Los Ángeles de la Ciudad de México, mismo caso que los Ostioneros de Guaymas y Zonkeys de Tijuana.

