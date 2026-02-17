Claudia Ruiz llega a Hermosillo y asegura que le arrebatará el campeonato mundial a Camila Zamorano

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora nuevamente se viste de gala, ya que este sábado 21 de febrero, la campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil, Camila Zamorano hará su segunda defensa del título átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la argentina Claudia Ruiz.

Este martes por la noche, la aguerrida albiceleste llegó a Hermosillo junto con su entrenador y psicologo deportivo, en busca de dar el batacazo y cumplir su sueño que es convertirse en monarca mundial. En entrevista para los medios, la 'C Cuatro' dijo sentirse emocionada de ya estar en México y cuenta los días para subirse al ring y llevarse la corona a su tierra natal.

Esta pelea significa el sueño de mi vida, convertirme en campeona del mundo, y me llega en el mejor momento de mi carrera. Respeto a la campeona Camila Zamorano, sé que es una muy buena peleadora, pero estoy convencida de mi fortaleza, de mi mentalidad y de mi preparación, para llevarnos el título a Argentina, directo a Tucumán”, dijo la rival de Camila.

Ruiz llega con una marca de siete victorias y par de descalabros, pero se ganó la oportunidad titular, luego de que se convirtiera en monarca de la Federación de Argentina y el de la Confederación de Sudamérica, al vencer y quitarle el invicto a Mercedes Reyna el año pasado.

"Me siento beinvenida en México, vengo fuerte, trabajé muy duro, mi psicologo deportivo me ayudará mucho, no me asusta estar fuera, estoy acostumbrada a pelear de visitante, eso no será un impedimento, me siento muy bien, vamos a hablar arriba del ring, todo puede pasar, pero vamos por ese cinturón", puntualizó la sudamericana.

Por otra parte, la hermosillense Camila Zamorano, también hace unos días llegó a su ciudad, después de haber realizado la gran parte de su preparación en Tlaxcala. La jovencita de 18 años intentará este sábado salir con la mano en alto, apuntar su segunda defensa y demostrar por qué es el presente y futuro del boxeo femenil mexicano.

Fight Week

Mexico’s Camila Zamorano (13-0, 1KO) defends her WBC World Atom title against Argentina’s Veronica Ruiz (7-2-1) Saturday in the champ’s hometown of Hermosillo, Sonora pic.twitter.com/tsM4YR9Zw3 — BoxingMeetsBeauty (@BoxingMBeauty) February 17, 2026

A su vez, este miércoles 18 de febrero, la también conocida como 'Magnífica' estará presente en la inauguración del gimnasio que lleva su nombre, Camila Zamorano, el cual tiene su sede en Bahía de Kino. Será a las 17:00 horas (tiempo local) cuando se corte el listón y la de la H sume otro importante reconocidimiento a su todavía corta, pero bastante exitosa carrera que tiene como boxeadora profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui