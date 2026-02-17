Confederación Brasileña de Fútbol condena los actos racistas contra Vinicius en Champions League

Ciudad de México.- La Confederación Brasileña de Fútbol condenó de manera categórica los actos racistas que sufrió el atacante Vinicius Junior en el partido entre el Real Madrid y el Benfica del playoff en la Champions League 2026. La federación sudamericana hizo un llamado para que la UEFA y FIFA tomen cartas en el asunto y se sancione de manera ejemplar al jugador que el propio 'Vini' señaló como responsable.

La victoria del Real Madrid quedó en segundo plano luego de que Vinicius anotara el único gol del compromiso y luego su celebración diera paso al lamentable acto. El atacante brasileño fue amonestado por bailar en el banderín de córner y luego comenzó una discusión con Gianluca Prestianni; en cierto punto, el argentino se tapó el rostro y fue ahí cuando Vinicius refirió los insultos raciales en su contra.

De manera inmediata se lo hizo saber al árbitro central, quien detuvo el encuentro y activó el protocolo antirracismo de la UEFA, por lo que el juego presentó un retraso de hasta 8 minutos. Pese a eso, el colegiado terminó por no amonestar a Prestianni por la supuesta acción.

#Deportes | Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid ?uD83DuDE28https://t.co/oJcoarrDpZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

CBF condena el lamentable episodio

A las pocas horas del incidente, la Confederación Brasileña de Futbol emitió un comunicado en el cual mostraron el respaldo total para su jugador y estrella. "El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo", se lee en el inicio del comunicado.

Además, la CBF denotó la valentía de su delantero para no quedarse callado y activar el protocolo, añadiendo la entereza y madurez emocional con la que se comportó Vinicius. "Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de ti Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre".

A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa.



Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum.



Vini, você não está sozinho.



Sua atitude ao… pic.twitter.com/rNGsZLvvpi — brasil (@CBF_Futebol) February 17, 2026

Por parte de sus compañeros también se mostró el respaldo, pues jugadores de renombre como Federico Valverde y Thibaut Courtois salieron a condenar lo sucedido, además de Álvaro Arbeloa. Kylian Mbappé fue un paso más allá, pues reveló que Prestianni llamó 'mono' a Vinicius hasta en cinco ocasiones. "No merece jugar más la Champions".

uD83DuDCAC @KMbappe: "Se ha subido su camiseta para decir que Vini es un mono cinco veces".

uD83CuDF99? Declaraciones completas ?? RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui