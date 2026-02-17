Detroit impresiona con su paso y va por más en la segunda mitad de la temporada NBA

Detroit, Estados Unidos.- Después de celebrado el All-Star Game, la NBA entra en su parte decisiva con un candidato que no figuraba para muchos en la lista de aspirantes a llevarse el Trofeo Larry O´Brien a principios de la temporada 2025-2026. A partir de este jueves, los Pistons, una franquicia que no ganó una serie de playoffs desde 2008, comenzarán la noche con el mejor récord de la liga, un poco por delante del campeón defensor, Oklahoma City Thunder. Detroit tiene un balance de 40-13, Oklahoma City 42-14.

Nada mal para un equipo que hace cuatro años tuvo el peor récord en la historia de la franquicia en el parón del All-Star, y que hace dos años, su récord en el descanso era aún peor. Como sea que termine, y si logra mantener ese primer puesto, es una de las historias intrigantes para la recta final de la temporada de la NBA, con dos tercios del año completado y equipos ahora preparados para correr hacia los playoffs o hacia el fondo en busca de mejores probabilidades en la lotería.

Detroit es la revelación de la actual emporada

Hay mucho que gusta de los Pistons de cara a la recta final. Aún no han sido propensos a deslizarse de verdad; tienen un récord de 11-2 tras una derrota y son uno de los únicos tres equipos (Oklahoma City y San Antonio son los otros) que aún no han tenido una racha de más de dos derrotas consecutivas. No se apagan; tienen tres derrotas, la cifra más baja de la liga, por 10 puntos o más. Tienen un récord de la liga con 17-6 contra equipos que tenían un balance de .500 o mejor.

La química entre sus jugadores es una de las claves

El baloncesto de playoffs les espera en Detroit, y por primera vez desde 2008 debería haber un primer partido de una serie de postemporada en casa para los Pistons. Muchos otros equipos, el Thunder, Boston, Nueva York, San Antonio, Denver, Houston, Cleveland, probablemente también sean seguros para asegurar los playoffs en este momento.

"Simplemente vamos a correr nuestra carrera", dijo el base All-Star de los Pistons, Cade Cunningham. "Nos gusta cómo estamos y vamos a seguir intentando terminar la temporada con fuerza. Ha sido duro. Ha sido un largo camino hasta ahora, pero simplemente ir a trabajar cada día, encontrar formas de conectar con mis compañeros, conectar con la ciudad lo mejor que puedo y traer victorias a la ciudad", dijo Cunningham. "Eso es lo que la ciudad respeta y quiere, es la gente que sale ahí fuera y compite cada día. Hubo momentos en los que no les gustó cómo jugábamos. Lo hemos descubierto, y ahora tenemos algo en marcha, algo en desarrollo. Solo hay que seguir adelante ahora".

J.B. Bickerstaff ha hecho un gran trabajo al frente del equipo

Los próximos dos meses contarán la historia de qué equipos lograrán entrar en la Ronda 1 o intentarán conseguir la primera elección del draft. Los cinco mejores equipos de la NBA en cuanto a registros ahora mismo: Detroit, Oklahoma City, San Antonio, Boston, Denver y Nueva York (los Nuggets y los Knicks están empatados). Espera que uno de esos clubes sea campeón en junio.

Fuente: Tribuna del Yaqui