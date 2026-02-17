Doué comanda la remontada del PSG sobre el Mónaco y coquetea con octavos de Champions League

Ciudad de México.- Luego de ir abajo en el marcador con una diferencia considerable en los primeros minutos del compromiso, el Paris Saint-Germain logró remontar el déficit y quedarse con la victoria en el compromiso de ida ante el Mónaco. Desiré Doué fue el principal responsable del hito con el que el conjunto parisino se coloca con un pie dentro de los octavos de final en la Champions League 2026.

El PSG ni siquiera se pudo acomodar en la cancha del Estadio Luis II, pues, en apenas un minuto de juego, cayó el primer gol por parte del conjunto local. Luego de realizar el saque central, un desborde por el lado izquierdo hizo que los defensivos del Paris se perdieran en la marca, lo cual causó que Folarin Balogun rematara en solitario desde dentro de la misma área chica.

Este tanto fue como un balde de agua fría para los dirigidos por Luis Enrique, quienes poco a poco fueron tomando un poco de protagonismo y comenzaron a crear oportunidades. Cuando parecía que el PSG ya estaba por poder firmar el empate en el marcador parcial, Folarin Balogun hacía el dos por cero luego de un contragolpe que lo volvió a dejar en los linderos del área chica.

Al 21', el Paris Saint-Germain tuvo la oportunidad de descontar desde los 11 pasos, pero Vithinha terminó por fallar el cobro tras una buena atajada por parte del arquero rival. Quien no desaprovechó la oportunidad fue Doué, quien segundos antes de que llegara la media hora de juego, envió el balón a las redes con un potente zurdazo cruzado desde media distancia.

Justo antes de finalizar la primera parte, la justicia acompañó al PSG y, siendo justos merecedores, lograron igualar el marcador con un tanto de Achraf Hakimi, quien aprovechó un rechazo rival para poner el dos por dos parcial. Este hecho causó que el París saliera con otra faceta para la parte complementaria y, al estar con un hombre más en la cancha, Desiré Doué firmó su doblete y sentenció el marcador final.

Ahora con la ventaja en el bolsillo, el Paris Saint-Germain recibirá al Mónaco para la vuelta del playoff en la Champions League 2026, el próximo miércoles, 25 de febrero, a las 14:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui