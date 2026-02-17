Edson Álvarez es operado por una fuerte lesión ¿Se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

Ciudad de México.- Con menos de cuatro meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la lista de dudas sigue creciendo, pues, aunado a las lesiones de Santiago Giménez y Gilberto Mora, se suma la incertidumbre sobre el caso de Edson Álvarez. El 'Machín' tuvo que ser operado por una lesión que arrastraba desde hace un par de meses y su continuidad se verá pausada de cara al inicio de la justa mundialista.

Álvarez se ha perdido gran parte de los partidos oficiales del Fenerbahçe en el 2026 por una lesión que arrastra desde los últimos meses del año anterior. Aun con eso, el 'Machín' regresó al equipo turco para participar en el compromiso ante el Aston Villa de la UEFA Europa League y, cuando parecía que había completado su recuperación de manera óptima, sufrió una recaída, por lo que se eligió el separarlo del equipo.

Luego de dos semanas de rehabilitación conservadora, los resultados no se mostraban favorables, por lo que se comenzó a especular el hecho de que tendría que visitar el quirófano. Ersin Düzen, periodista de Turquía e insider del Fenerbahçe, fue el primero en plantear este panorama sobre el mexicano, aunque en primera instancia, dicha información fue negada.

Los rumores sobre una posible intervención médica con el mexicano se incrementaron durante la mañana del martes 17 de febrero hasta que el club emitió un parte oficial donde confirman la operación de Edson Álvarez. "Nuestro futbolista ha sido sometido a una operación programada como resultado de las detalladas evaluaciones realizadas por nuestro equipo médico".

Se supo que dicho procedimiento se llevó a cabo en una clínica especializada en los Países Bajos y el mediocampista azteca estuvo acompañado de sus familiares más cercanos. Así mismo, ESPN indicó que por parte de la Dirección de Selecciones Nacionales y el cuerpo técnico 'Tricolor', estaban a la espera de un reporte más detallado sobre el estado de salud de su capitán.

El comunicado por parte del Fenerbahçe no establece el tiempo de recuperación y este dependerá de la evolución de Álvarez, aunque se pronostica en el peor de los casos que podría estar hasta dos meses fuera de las canchas. Este tiempo de inactividad deja a México sin capitán para los compromisos ante Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo.

