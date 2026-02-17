El América se enfrentará al Cruz Azul para la reapertura del Estadio Azteca durante el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de poco menos de dos años jugando en sedes alternas, las Águilas del América estarían cerca de poder regresar al Estadio Azteca, siendo su primer partido de clubes que se dispute tras su radical remodelación. El conjunto de Coapa tiene previsto poder retornar al 'Coloso de Santa Úrsula' en el partido contra el Cruz Azul, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026.

Cabe recordar que desde hace un par de semanas, Mikel Arriola, director de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó que el América ya había presentado la documentación, comenzando así el proceso legal para volver a ocupar el Estadio Azteca. El directivo del balompié nacional afirmó que, en caso de que dicho procedimiento avanzara de manera rápida, el recinto podría albergar algunos compromisos del Clausura 2026.

Luego de que se manejaron varias fechas tentativas para el regreso del América a la que ha sido su casa por décadas, Adrián Esparza, periodista de TUDN, reportó que será el sábado 11 de abril que las Águilas podrán regresar al Estadio Azteca. Para este duelo, los de Coapa serían locales y también podrían disputar un par de jornadas posteriores antes de que el estadio se les entregue a la FIFA.

A pesar de los rumores, al momento el único duelo confirmado para celebrarse en el Estadio Azteca es cuando la Selección Mexicana reciba a Portugal el 28 de marzo. El siguiente compromiso que reciba el recinto será la inauguración de la Copa del Mundo 2026, donde México se enfrente a Sudáfrica y, durante este torneo, el inmueble pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

Cruz Azul sigue sin estadio

Al contrario del tema América, el Cruz Azul optó por no comenzar su proceso para regresar al Estadio Azteca, por lo que, al momento, se mantiene el plan inicial de disputar sus partidos de local en el Estadio Cuauhtémoc, aunque esto les podría traer inconvenientes. España sostendrá su último partido previo al Mundial 2026 en la casa del Puebla FC, lo cual podría condicionar la ocupabilidad por parte de 'La Máquina'.

También, se había filtrado un supuesto proyecto para la construcción de una casa propia, el cual fue desestimado por parte del Gobierno de la CDMX, pues se pretendía usar un parque público, lo cual fue descartado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Fuente: Tribuna del Yaqui