Halcones de Obregón remontan y se llevan la serie en Los Mochis: Se ubican en la cima del Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Halcones de Ciudad Obregón volvió a demostrar por qué es uno de los equipos a seguir en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), pues superó por segunda noche consecutiva a los Pioneros de Los Mochis.

El conjunto 'emplumado' se impuso 96-87 y con esto logró arruinar la jornada inaugural de los Pioneros, ganando la serie y colocándose hasta el momento como el líder de la competencia, en este inicio de edición que pinta para grandes emociones.

Juegazo

El choque fue completamente de locura desde el inicio, terminando el primer cuarto 25-24 a favor de los de Sinaloa. Los de casa aumentarían su ventaja, al irse al descanso 46-40, encendiendo las gradas del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis.

Pero la segunda mitad sería completamente para los de Obregón, ya que Gregory Vernon Whittington y Justin Trevon Moss se conjugaron para darle la vuelta a los cartones 69-65 en el tercer cuarto. Mientras que para el último tiempo del juego, Halcones terminaría por volar alto, manejando el control de las emociones y sellando la victoria.

La figura de la noche fue Whittington, que se apuntó una impresionante marca de 31 unidades y 10 rebotes. Seguido de Moss con 22 puntos y seis rebotes. Por Pioneros, el más encendido fue Rashad Smith con 21 rayitas, además de un rebote y cuatro asistencias.

La siguiente parada de Halcones será este viernes 20 de febrero cuando se mida ante los Ostioneros en Guaymas, en una serie donde se espera la presencia de Tony Farmer, quien es el jugador estrella del combinado de Cajeme y que además está de regreso en el circuito de verano del baloncesto azteca.

Por otra parte, el conjunto de Los Mochis vuelve a la actividad el mismo día, pero en calidad de visita, cuando por primera vez se mida ante los Toros de Laguna, que igualmente tuvieron un arranque prometedor en el torneo, superando a los Venados de Mazatlán.

Hasta el momento, en el arranque de la Liga Mexicana de Baloncesto Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) 2026, los Halcones de Obregón y los Toros de Laguna, son las escuadras que han ganado sus primeros dos compromisos del año, por lo que comparten la cima del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui