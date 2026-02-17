Halcones de Obregón vs Pioneros de Los Mochis EN VIVO; dónde VER la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa

Los Mochis, Sinaloa.- Tras erigirse victorioso en la jornada inaugural de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa 2026, los Halcones de Obregón buscarán ligar triunfo y así redondear su gira en Sinaloa donde enfrentaron a Pioneros de Los Mochis. El Centro de Usos Múltiples de la ciudad sinaloense recibirá las acciones en la duela antes de que ambas escuadras cambien de contrincante para la siguiente serie.

En el primer compromiso oficial del año, Jaden House fue quien comandó el ataque emplumado, anotando a su nombre 29 de los 97 puntos logrados por la escuadra obregonense. Lo respaldaron Justin Moss con 16 unidades, una menos para Greg Whittington y Davonte Gaines cerró el listado de destacados con 14 puntos. En cambio, por Pioneros fue más equilibrado, ya que Jared Frame y Arnett Moultri anotaron 19 unidades.

El desarrollo del encuentro tuvo dos partes muy marcadas: En la primera parte, ambas defensivas fueron las que salieron a reducir y, al finalizar el primer cuarto, era evidente la igualdad en el marcador, ya que solo un punto colocaba a Halcones en el liderato parcial. En el segundo cuarto fue cuando la dinámica comenzó a cambiar y, aunque llegaron a tomar una ventaja superior a los 12 puntos, las escuadras se fueron al descanso con marcador de 46-37 a favor de los visitantes.

Ya en la segunda mitad, Obregón se concentró en administrar la ventaja en la pizarra, dominando el cuarto siguiente. En el último tramo del partido, Pioneros intentó remontar el compromiso y, pese a que lideraron la última porción del mismo, su esfuerzo no les alcanzó y terminaron siendo doblegados en el arranque de la temporada 2026.

Horarios de Halcones vs. Pioneros / Juego 2

Sede: Centro de Usos Múltiples, Los Mochis, Sinaloa

Fecha: 17 de febrero

Horario: 21:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports/TVC Deportes

Luego del segundo compromiso, las dos quintetas sonorenses cambiarán de sede, pues se trasladarán hasta Guaymas, Sonora, para medirse ante los Ostioneros. En cambio, Pioneros tendrá su primer enfrentamiento contra los Toros Laguna, equipo debutante en la Cibacopa 2026.

Fuente: Tribuna de Yaqui