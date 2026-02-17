Isaac del Toro destaca y permanece en el top 10 del UAE Tour tras la etapa de contrarreloj

Ciudad de México.- Isaac del Toro, ciclista mexicano, se encuentra afianzado dentro de los 10 mejores tras el segundo día de actividades en el UAE Tour, competencia que marca el inicio oficial de la temporada 2026. El 'Torito' cedió el liderato en la etapa de contrarreloj, la cual fue de amplia velocidad, lo cual fue aprovechado por Remco Evenepoel, que ahora se encuentra en la cima de la clasificación.

Cabe recordar que el nacido en Ensenada, Baja California, fue el ganador de la primera etapa de la competencia, misma que también marcó el debut de Isaac como el líder del UAE Team Emirates, haciéndolo con el pie derecho. Fiel a su estilo, el mexicano resolvió el resultado con un fuerte sprint en el último tramo de la competencia y, aunado a los segundos de bonificación, le permitió finalizar el 16 de febrero como líder de la competencia.

Sprinters’ stage? Del Toro disagrees uD83DuDCA5



Mexican national champion Isaac del Toro exploded clear on the uphill finish at Liwa Palace to snatch victory on Stage 1 of the UAE Tour uD83DuDCAAuD83CuDFFB

________

uD83CuDDE6uD83CuDDEA #UAETour pic.twitter.com/s4BzHaTCve — Velon CC (@VelonCC) February 16, 2026

Al estar en la cima de la clasificatoria, el 'Torito' salió a la competencia cronometrada con el maillot rojo, partiendo con una ventaja de cuatro segundos ante Cees Bol y seis ante el italiano Antonio Tiberi. La segunda etapa consistió en una contrarreloj, realizada en la isla de Al Hudayriyat y con un trazado de 12.2 kilómetros, en su mayor parte, con largas rectas que permitían desarrollar velocidades altas.

Aunque el mexicano alcanzó velocidades promedio que rondaban los 50 kilómetros por hora, el rendimiento por parte de los especialistas en este tipo de pruebas lo terminaron relegando hasta el puesto 25 en la jornada. Remco Evenepoel frenó el cronómetro en 13:03 minutos, mientras que Isaac del Toro finalizó la prueba a 42 segundos detrás del nuevo líder.

Clasificación general del UAE Tour 2026 tras dos etapas

Remco Evenepoel - 2:43:59 Joshua Tarling - +0:06 Remi Cavagna -+0:12 Ethan Hayter - +0:25 Daan Hoole - +0:26 Lucas Plapp - +0:26 Florian Vermeersch - +0:30 Antonio Tiberi - +0:30 Stefan Bissegger - +0:31 Isaac Del Toro - +0:32

Cabe resaltar que esta prueba consta de varias etapas, por lo que el mexicano aún tiene tiempo para volver a escalar y retomar la primera posición. El UAE Tour 2026 regresará a la actividad este miércoles, 18 de febrero, con la primera etapa de montaña, la cual inicia en Umm Al Quwain y termina en Jebel Mobrah, un recorrido total que ronda los 183 kilómetros.

It was uD83DuDD34 instead of the uD83EuDD85 for @ISAACDELTOROx1 on Al Hudayriat Island.



With the ITT in the rearview mirror, it’s all eyes to Jebel Mobrah for a brand-new summit finish! uD83DuDD1CuD83CuDDE6uD83CuDDEA #WeAreUAE | #UAETour pic.twitter.com/kLO1IPzIuR — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui