Líder del Sindicato de Jugadores de MLB presentaría su renuncia en medio de escándalo financiero

Florida, Estados Unidos.- La Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol (MLBPA, por sus siglas en inglés) sufrió un duro golpe este martes, tras darse a conocer que su presidente, Tony Clark tiene la intención de dimitir. ESPN fue el primero en dar a conocer esta noticia.

La decisión de Clark que aún no se ha confirmado, se produce durante una investigación del fiscal federal en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la NFL Players Association y RedBird Capital Partners en 2019.

Tony Clark is expected to resign from his role as MLBPA Executive Director following the announcement of an investigation into alleged financial improprieties at the union pic.twitter.com/CTkQctvNj3 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 17, 2026

"Mucha gente sabe que la investigación ha estado en curso", dijo Marcus Semien, de los New York Mets, miembro del subcomité ejecutivo de ocho miembros del sindicato. "Creo que esto ocurriendo durante la investigación no es como, como subcomité, no es demasiado sorprendente, pero aún duele y es algo que estoy procesando".

Esta renuncia se daría poco antes de que arranquen las negociaciones sobre el nuevo contrato colectivo entre la Asociación y la MLB, en abril. El actual acuerdo laboral culmina en diciembre y estas son épocas de muchas reuniones para definir el nuevo pacto entre ambas partes para tratar de impedir un cierre patronal.

El exjugador estaría en medio de una investigación

Ante su posible ausencia de las negociaciones laborales, el subdirector ejecutivo Bruce Meyer será el principal negociador, como lo fue en 2021-22. Tras Clark y Rick Shapiro liderando las negociaciones de 2016, Meyer fue contratado en agosto de 2018 como director sénior de negociación colectiva y legal y fue ascendido a su puesto actual en julio de 2022.

Clark lleva varios años al frente del sindicato

"Creo que sí", dijo Semien cuando se le preguntó si cree que Clark va para centrarse en la investigación, "porque hasta ahora, antes de cualquier investigación, he tenido la máxima confianza en Tony Clark para liderar este grupo de jugadores. He tenido la máxima confianza en Bruce Meyer para ser el principal negociador de este grupo de jugadores".

Clark, de 53 años, es un exprimera base All-Star que se convirtió en el primer jugador en dirigir la unión. Jugó de 1995 a 2009, convirtiéndose en líder sindical poco después de asistir a su primera reunión de la junta ejecutiva en 1999.

Fuente: Tribuna del Yaqui