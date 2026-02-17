Liga MX: Tigres UANL prepara oferta multimillonaria para delantero europeo que juega en la MLS

Ciudad de México.- A pesar de los importantes nombres con los que cuentan en su plantilla actual, los Tigres UANL ya están preparando su siguiente gran fichaje, el cual sería un delantero europeo con amplia experiencia internacional. Aunque el mercado de fichajes ya se encuentra cerrado, el conjunto regiomontano ya tendría una oferta lista para traer a sus filas a Dejan Joveljic, atacante que milita en la MLS.

Cabe recordar que hace una semana se cerró el mercado invernal, donde Tigres fue uno de los principales protagonistas en los últimos días, luego de incorporar a Rodrigo Aguirre al equipo, aunque como consecuencia, terminaron por soltar a Nicolás Ibáñez. Pese a que la ventana de firmas veraniegas aún está a más de tres meses para iniciar, los regios ya analizaron de manera amplia a Jovelic, quien apunta a ser su nuevo atacante.

Dejan, nacido en Bosnia pero de nacionalidad serbia, tiene 26 años y ha pasado por clubes como Estrella Roja de Belgrado, el Eintracht de Bélgica y el Wolfsberger AC en la Bundesliga. En el 2021, fue firmado por el LA Galaxy, comenzando así su paso por la MLS, donde continúa hasta la fecha, aunque ahora jugando para el Kansas City FC.

Con el Sporting tiene un total de 34 compromisos disputados, mismos en los que ha marcado 18 goles y acumula dos asistencias, además de tres cartones preventivos en poco menos de 2 mil 900 minutos en cancha. Estas estadísticas lo habrían puesto en el radar de Tigres, quienes le han dado seguimiento en el último año.

De acuerdo a la información revelada por Fox Sports, el conjunto 'felino' tiene preparada una propuesta que rondaría entre los 10 y 10.5 millones de dólares. El plan inicial es comprar la carta definitiva del jugador y dicha propuesta se presentará una vez se inicie el mercado veraniego.

Al momento, los Tigres UANL se ubican en el séptimo puesto de la clasificación, tras haber conseguido tres victorias, un empate y un par de derrotas luego de seis jornadas disputadas en el Clausura 2026. Los regiomontanos vienen de caer ante el Cruz Azul con marcador de dos anotaciones por una, cortando así una racha de partidos consecutivos sumando puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui