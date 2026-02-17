Mexicano Alejandro Kirk hace historia al ser nombrado embajador de reconocida marca deportiva

Ciudad de México.- Consolidado ya como uno de los referentes no solo de los Toronto Blue Jays, sino también del beisbol mexicano, el receptor tijuanense Alejandro Kirk continúa haciendo historia dentro y fuera de los diamantes de juego.

Esto, después de convertirse en el primer pelotero azteca en firmar un contrato con la firma estadounidense de artículos deportivos Under Armour y convertirse en embajador de la misma, lo que refleja el compromiso de la compañía con los deportes de equipo, particularmente con el beisbol, y con atletas que compiten al más alto nivel internacional.

El tijuanense es una garantía detrás del plato

A través de un comunicado, Under Armour dio a conocer este martes la incorporación del catcher mexicano, quien se une a un destacado grupo de estrellas de las Grandes Ligas que también forman parte de la reconocida marca, entre los que destacan Bryce Harper, Juan Soto, Freddie Freeman, Gunnar Henderson y Fernando Tatis Jr.

"Alejandro Kirk representa el espíritu de perseverancia y autenticidad que buscamos en nuestros atletas. Su historia inspira a una nueva generación de deportistas en México y Latinoamérica, y estamos orgullosos de acompañarlo con innovación y tecnología que impulse su rendimiento en cada juego", señaló Melissa de León, directora de marketing de Under Armour para Latinoamérica.

El receptor es uno de los preferidos de los fans de Toronto

Kirk, quien debutó en la Gran Carpa en 2020 con los Blue Jays, se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del béisbol mexicano en las Grandes Ligas. Su disciplina detrás del plato, fortaleza mental y liderazgo con sus lanzadores lo han convertido en uno de los catchers más confiables y productivos de la liga.

Destaca también como un excelente bateador

'El Capitán' fue seleccionado al Juego de Estrellas y obtuvo el Bate de Plata en la temporada 2022, un reconocimiento que marcó un punto de inflexión en su carrera. Posteriormente, la campaña pasada volvió a ser elegido al All-Star Game y alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al disputar la Serie Mundial, siendo pieza clave para Toronto.

Durante ese Clásico de Otoño ante los Los Angeles Dodgers, el tijuanense logró un hito histórico al convirtirse en el único jugador mexicano en conectar un home run en una Serie Mundial, inscribiendo su nombre en los libros dorados del beisbol nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui