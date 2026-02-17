MLB: El mexicano Tirso Ornelas, fue puesto en asignación por los San Diego Padres

Ciudad de México.- Fuerte sacudida para el beisbol mexicano, pues el tijuanense Tirso Ornelas fue colocado en asignación por los San Diego Padres, movimiento que lo deja en una situación incierta de cara a la temporada 2026 de la MLB. El patrullero mexicano está a la espera de conseguir una nueva oportunidad o, en el peor de los casos, regresar a las ligas menores.

La novena californiana tomó la decisión tras concretar la firma del lanzador derecho Griffin Canning, quien llega procedente de los New York Mets. Para abrirle espacio en el roster de 40 peloteros, la organización sacrificó al jardinero mexicano, que ahora permanecerá en waivers durante siete días a la espera de que otra franquicia lo reclame.

To make room on the 40-man roster, we have designated OF Tirso Ornelas for assignment. — San Diego Padres (@Padres) February 17, 2026

El movimiento sorprende, sobre todo por el sólido rendimiento que el nacido en Tijuana, Baja California, había mostrado en Triple A con El Paso Chihuahuas. En 1,174 turnos al bat con la sucursal de los Padres, presume promedio de .291, con 37 vuelacercas y 172 carreras producidas, además de una relación destacada entre bases por bola y ponches que lo colocó como una de las piezas más consistentes en el sistema de 'granjas'.

Tras varios años de desarrollo, Ornelas debutó en las Grandes Ligas en 2025; sin embargo, su primera experiencia fue breve y discreta. Participó en apenas siete encuentros, conectó un solo imparable y dejó promedio de .071, con un OBP de .188. A pesar de ello, su proyección no pasó desapercibida y fue incluido entre los 30 mejores prospectos de la organización, según Baseball America.

The @Padres' Tirso Ornelas goes yard for the 2nd time today at #SpringBreakout! pic.twitter.com/q61FPApwqT — MLB (@MLB) March 23, 2024

Cabe recordar que el mexicano ya se encontraba trabajando en los entrenamientos primaverales con San Diego, incluso priorizando su presencia en el Spring Training por encima de la Serie del Caribe 2026 con Charros de Jalisco. Además, hace apenas unos días fue señalado como una de las ausencias importantes en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, decisión que, de acuerdo con el manager Benjamín Gil, obedecía a darle la oportunidad de pelear por un lugar en MLB.

¿A qué se debió la ausencia de Jeremiah Estrada y Tirso Ornelas en el roster de México rumbo al Clásico Mundial de Béisbol?



Benji Gil, manager de México habló de los jugadors de Padre pic.twitter.com/srmO5mwvh7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 7, 2026

En caso de no ser tomado por algún equipo, Ornelas sería enviado automáticamente a ligas menores, sin posibilidad de declararse agente libre, ya que no cuenta con los tres años de servicio necesarios en MLB para elegir su destino.

Fuente: Tribuna del Yaqui