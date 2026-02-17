Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid

Ciudad de México.- Un nuevo capítulo oscuro se escribió en el balompié internacional, pues, en el partido del Real Madrid contra el Benfica en la Champions League, se dio un nuevo caso de racismo en contra de Vinicius Junior. El delantero brasileño fue agredido por la afición del Estadio da Luz, pero el punto más grave del incidente fue cuando un propio jugador del cuadro lusitano se lanzó en su contra.

El Real Madrid fue quien se terminó llevando la victoria que lo pone con un pie dentro de los octavos de final en la Liga de Campeones de la UEFA, aunque al final de la jornada, el resultado terminó quedando en un segundo plano. Vinicius Junior fue el artífice del único gol de la jornada, luego de desbordar por la banda izquierda y poner un disparo que se coló por el ángulo del poste más lejano.

La anotación fue la que dio inicio a los actos en contra del sudamericano; en primera instancia, Vinicius tuvo una eufórica celebración y terminó bailando en el banderín del córner, frente a la barra del Benfica. Esto desató el enojo por parte de los aficionados locales y el brasileño fue amonestado por provocar al rival.

Justo cuando los equipos se estaban reacomodando para el saque en el centro del campo, Vinicius Junior comenzó una discusión con Gianluca Prestianni, quien en cierto punto del altercado se tapó el rostro con su playera para lanzar un comentario racista sin ser detectado. Al momento, el brasileño se dirigió con el árbitro central para relatarle lo sucedido y se activó el protocolo antirracismo de la UEFA.

El encuentro se detuvo por un lapso cercano a los 10 minutos y, mientras el atacante brasileño amagaba con marcharse a los vestuarios, sus compañeros le exigieron al silbante que tomara cartas en el asunto contra el responsable. Luego de un amplio diálogo, François Letexier, árbitro central, determinó que la gravedad del mismo no ameritaba una expulsión y el partido siguió su curso.

En la conferencia de prensa posterior, todos los jugadores del conjunto 'merengue' condenaron estos actos, mostrando su respaldo para con su compañero de equipo. Del mismo modo, Álvaro Arbeloa lamentó este infame actuar por parte del jugador rival. "No podemos permitir que estas cosas pasen en un campo de fútbol".

