Rayos de Hermosillo vs Frayles de Guasave; dónde ver EN VIVO el inicio de la Liga de Basquetbol Cibacopa

Guasave, Sinaloa.- Los siempre contendientes, Rayos de Hermosillo, arrancarán su participación en la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, temporada 2026, en calidad de visitantes, enfrentando a Frayles de Guasave. La quinteta de la capital sonorense sostendrá un par de encuentros por esas tierras para luego trasladarse a casa y vivir la jornada inaugural en la Arena Sonora.

Los Rayos estrenarán un flamante head coach, el mismo que cuenta con una amplia experiencia en distintos circuitos de baloncesto de primera fuerza. El conjunto hermosillense designó a Elian Villafañe para dirigir a la quinteta sonorense; el argentino tiene en su haber un título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con los Diablos Rojos del México, además de haber dirigido a la Asociación Deportiva Atenas y al Fuerza Regia de Monterrey.

El conjunto de Rayos se mantuvo activo durante la pretemporada, encabezando varios entrenamientos a puertas abiertas y actividades que involucraron a sus aficionados, acrecentando así la emoción en la ciudad por el inicio de una nueva campaña. También, tuvieron un partido amistoso contra el representativo local HMO, ante quienes se impusieron con marcador de 101-62.

Por su parte, Frayles de Guasave también verá rostros nuevos en su plantilla y uno de los últimos anuncios oficiales fue la incorporación de Daniel Lybbert Hernández. Durante la pretemporada, sostuvieron un par de encuentros ante Pioneros de Los Mochis, los mismos que terminaron a favor de Frailes con una espléndida actuación de Octavio Brito.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Frayles de Guasave

Sede: Arena Salsa Huichol, Guasave, Sinaloa

Fecha: Martes 17 y miércoles de febrero

Horario: Juego 1 y juego 2: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes

Roster de Rayos de Hermosillo

Eduardo Mendoza PG

Franky Peralta SF

Rodrigo Domínguez PF

José Lizárraga SG

Jorge Banegas SG

Terrence Bieasha C

Justin Winston C

Kiandre Gaddy PF

Khalil Iverson SF

Romeao Fergusson SG

Cameron Gooden PG

Sebastián Reynoso SF

Ty Toney PG

