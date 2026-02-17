Real Madrid vence en apretado encuentro sobre el Benfica y sueña con octavos en la Champions League

Ciudad de México.- Aunque con muchas dificultades, el Real Madrid consiguió vencer al Benfica y adelantarse en la batalla por clasificar a los octavos de final en la Champions League. El artífice de la victoria fue Vinicius Junior, autor del único gol de la jornada, aunque su actuación se vio marcada por gritos racistas que los aficionados lanzaron en su contra, lo cual terminó por retrasar el desarrollo del encuentro.

En los primeros instantes de partido, el conjunto lusitano fue quien se vio mejor e inclusive la primera oportunidad de peligro fue del Benfica, aunque no pudieron marcar y se desperdició la jugada generada al minuto 3. Con el pasar de los segundos, ambas escuadras se fueron estableciendo, aunque con cierta inestabilidad en el medio campo, por lo que las acciones eran de ida y vuelta.

Las más claras para el Real Madrid fueron para Kylian Mbappé, quien no pudo hacerse presente en el marcador y desperdició un par de oportunidades manifiestas. La más evidente fue una jugada que el mismo atacante francés comenzó y tras una dejada de 'taquito' por parte de Vinicius, quedó frente al arco y terminó volando su disparo.

No fue hasta que comenzó la parte complementaria que llegó la 'obra maestra' de Vinicius. El atacante brasileño encaró desde la banda izquierda y, tras internarse en el área, metió un disparo casi sin ángulo que se terminó metiendo a la portería pegado al segundo poste.

Luego de la anotación del brasileño, se desató un acto lamentable que ya no debería tener cabida en ningún ámbito de la sociedad. La celebración de Vinicius desató una ola de cánticos en su contra, pero el punto de inflexión fue cuando Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, habría lanzado comentarios racistas en contra del sudamericano.

Luego de esto, 'Vini' se dirigió al silbante central que detuvo el encuentro y activó el protocolo antirracismo, retrasando el encuentro por un lapso cercano a los 10 minutos. En la última parte, el conjunto local intentó remontar, aunque todos sus ataques fueron neutralizados por la última línea del Real Madrid.

El partido de vuelta para definir el clasificado a los octavos de final de la Champions League se celebrará el miércoles 25 de febrero cuando el Estadio Santiago Bernabéu reciba el duelo entre el Real Madrid y el Benfica.

uD83DuDCAA ¡Nos vemos en el Bernabéu! uD83DuDCAA pic.twitter.com/NkWCd9iwF4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui