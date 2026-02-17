Ronda Rousey sale del retiro: Chocará ante una verdadera leyenda de las artes marciales mixtas

California, Estados Unidos.- Este lunes 17 de febrero estalló la bomba en las Artes Marciales Mixtas (MMA), pues se confirmó que dos de las leyendas más importantes de este deporte saldrán del retiro para volver a subir al octágono en un combate profesional; se trata de Ronda Rousey y Gina Carano.

El choque entre estas dos figuras que pusieron en alto la categoría femenil será el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, en una cartelera que además es promocionada por Most Valuable Promotions (MVP), la empresa de Jake Paul, y será transmitida a nivel mundial por Netflix.

El duelo es en categoría de peso pluma (145 libras) a cinco episodios. En el caso de Ronda, llega con 39 años de edad y una marca de 12 victorias y solo un par de descalabros, nueve sumisiones y tres nocauts. Pero la última vez que intercambió metralla en la jaula fue en 2016, cuando terminó por ser noqueada en el primer asalto por Amanda Nunes.

He esperado tanto para anunciar esto: Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la superpelea más grande en la historia de los deportes de contacto femeninos. Y estamos colaborando con la promotora que pone a los atletas en primer lugar, así como con el streamer más potente del planeta, Netflix Esto es para todos los fans de las MMA, del pasado, presente y futuro. Próximamente más detalles… muchos más", publicó Ronda Rousey en Instagram.

Aunque cierto sector de la afición piensa que Ronda fue quien abrió las puertas a las mujeres en este deporte, la realidad es que, años antes de ella, Gina Carano ya había hecho ese trabajo junto a otra leyenda del octágono como lo es Cris Cyborg. La también estrella de Hollywood llega a su cita con Rousey con un récord de siete victorias, un solo descalabro y 43 años de edad.

Two MMA legends are coming to Netflix.



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix#RouseyCarano pic.twitter.com/zqdSC7l4in — Netflix (@netflix) February 17, 2026

Gina lo hizo en 2006 y su última contienda fue en 2009, cuando perdió por nocaut ante Cyborg, así que al momento que suba al octágono y choque ante la también luchadora de WWE, la actriz terminará con un periodo de inactividad de poco más de 15 años.

"Ronda vino a mí y me dijo que solo hay una persona por la que volvería a los rings y que su sueño era que se celebrara este combate entre nosotras. Me agradeció que le abriera las puertas en su carrera y me pidió con mucho respeto que se celebrara este combate. Es un honor. Creo que saldré victoriosa de esta pelea y anticipo que no será fácil, lo cual me parece bien. Esto es tanto para Ronda y para mí como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. Qué momento tan emocionante para estar viva", declaró Carano.

