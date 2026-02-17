Selección Mexicana confirma tres amistosos; este es el calendario del 'Tricolor' previo al Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana hizo el anuncio oficial de tres partidos amistosos, los mismos que serán el cierre de su preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026 en junio próximo. Estos compromisos de exhibición completan un sólido calendario que incluye selecciones ya clasificadas a la justa mundialista y otras más, que buscarán su boleto mediante las rondas de repechaje.

Cabe recordar que la Selección Mexicana no tuvo que disputar la clasificatoria al Mundial 2026 por ser parte de las naciones que lo organizan y, como respuesta a ello, ha tenido una serie de partidos amistosos en los últimos meses para intentar compaginar a los diferentes jugadores. De julio a la fecha, se tienen ocho encuentros de exhibición ya realizados, incluyendo los compromisos ante Panamá y Bolivia de enero.

#Deportes | Selección Mexicana supera a Bolivia en agónico triunfo con anotación de Germán Berterame ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4Chttps://t.co/fq2oa7RD1a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

FMF confirma tres amistosos

Como se había anticipado, eran tres los partidos que estaban próximos a cerrarse, los mismos que llegaron a buen puerto tras un par de semanas en negociaciones. La Federación Mexicana de Futbol notificó que el 'Tricolor' se enfrentará a Ghana el 22 de mayo con sede aún por definir. El siguiente compromiso del combinado nacional será ante Australia, el 30 de mayo en el Rose Bowl, donde se espera que se cuente con la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

Por último, los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Serbia el 4 de julio en una sede en territorio mexicano aún por confirmar, siendo este el cierre oficial de sus partidos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. También se había manejado la posibilidad de enfrentar a Brasil, aunque este partido ha quedado descartado por el momento.

Incondicionales, está lista la #ÚltimaEscala uD83CuDFDF?.



Estos son los 3 partidos de preparación antes de iniciar nuestro camino en el Mundial 2026 ?.



Detalles: https://t.co/bfNxYXJqbq ??#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/qMBqHkurUb — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

Calendario de partidos amistosos para la Selección Mexicana

25 de febrero vs Islandia (Estadio Corregidora)

28 de marzo vs Portugal (reinauguración del Estadio Azteca)

31 de marzo vs Bélgica (Soldier Stadium)

22 de mayo vs Ghana (sede en México aún por confirmar)

30 de mayo vs Australia (Rose Bowl)

4 de junio vs Serbia (sede en México aún por confirmar)

Este último encuentro llega solo una semana antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el renovado Estadio Azteca. Después, el combinado nacional se medirá ante Corea del Sur en el Estadio Akron y regresará al 'Coloso de Santa Úrsula' para cerrar la fase de grupos el 24 de junio.

Vayan apuntando las fechas uD83DuDDD2??



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico uD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui