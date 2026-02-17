Su 'Majestad' Michael Jordan estuvo a tan solo una firma de jugar en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- Cada 17 de febrero es de fiesta en el mundo de los deportes, pues es el día en el que cumple años el que para muchos es el mejor deportista de todos los tiempos, Michael Jordan, quien es recordado por su dominante etapa en el baloncesto, ganando seis anillos de la NBA.

Pero además de su exitoso paso por la duela, su 'Majestad' probó fortuna en el 'Rey de los Deportes', donde inclusive estuvo muy cerca de pisar territorio azteca, ya que fue pretendido por una de las escuadras más emblemáticas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Fue en 1994 cuando el mítico '23' dejó el baloncesto para jugar beisbol profesional. En busca de cumplir un nuevo sueño, firmó con los Chicago White Sox y jugó en su filial de ligas menores, los Birmingham Barons, generando una gran expectativa en el aficionado y llenando cada estadio.

uD83DuDC10 Como consigna de su cumpleaños N°63, te preguntamos: ¿En qué lugar entre los mejores deportistas de todos los tiempos ubicás a Michael Jordan? pic.twitter.com/MM98L6zQVZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026





Durante ese periodo, Raúl Cano, exbeisbolista nacido en Guaymas y quien fungía como manager y gerente deportivo de Los Águilas de Mexicali en la LAMP, tuvo reuniones con Terry Francona, manager de Jordan en ligas menores, para hacerle la propuesta de que la exestrella de la NBA participara en la temporada invernal en México como una figura estelar del conjunto 'cachanilla'.

Para sorpresa de propios y extraños, y de acuerdo a un boletín proporcionado por el club este martes, la invitación de jugar en México fue bien recibida inicialmente por Jordan, pero el acuerdo nunca se concretó debido a diferentes problemas, como familiares y compromisos personales que tenía que atender en ese momento, lo que impidió que 'MJ' viajara y jugara con Los Águilas de Mexicali.

Jordan pudo jugar con Mexicali

Con todo y eso, la posibilidad de observar al estadounidense defendiendo los colores 'emplumados' fue real y se mantuvo sobre la mesa. Al final, por cuestiones de logística, seguridad y la enorme atención mediática que habría generado su estadía en la Liga Arco, el proyecto no se concretó. Aun así, por un breve instante, la ciudad de Mexicali estuvo a centímetros de vivir uno de los episodios más extraordinarios de su historia deportiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui