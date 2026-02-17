Vuelta a la página: Vladimir Guerrero Jr. dice que la derrota en la Serie Mundial quedó atrás

Florida, Estados Unidos.- Después de la dolorosa derrota sufrida ante los Los Angeles Dodgers en el séptimo y decisivo encuentro de la pasada Serie Mundial, Vladimir Guerrero Jr. fue la última persona en abandonar el banquillo de Toronto, porque el estelar cañonero quería que ese fuera el momento en el que ese sentimiento quedara atrás.

El lunes, durante el primer entrenamiento de primavera completo de los Blue Jays en Dunedin, Florida ese plan de Guerrero Jr. aportó algo de claridad. "Cuando me fui, sentí que había enfrentado la realidad, y lo único que me quedaba por decirme era que daba gracias a Dios por el año que tuve, por el año que el equipo había tenido", dijo Guerrero a través de un intérprete. "Justo entonces, di vuelta a la página".

Vladi se concentra en prepararse mejor

Los Blue Jays fallaron su segunda oportunidad consecutiva de asegurar el tercer campeonato de la franquicia en casa, después de perder ese encuentro decisivo por 5-4 en 11 entradas. Pero para el mánager John Schneider, esta pretemporada no es diferente a la de hace un año.

"El mensaje principal es que no estamos defendiendo nada", dijo Schneider. "No estamos defendiendo la AL Este. No estamos defendiendo la Liga Americana. Estamos atacando 2026 como hicimos en 2025 o en cualquier año, en realidad. Intentas ganar la división, intentas ganar la Serie Mundial. Eso es todo".

Schneider también se enfoca en el presente y futuro

Previo a la campaña pasada, Guerrero sacudió a la franquicia cuando dijo que no había acuerdo para un nuevo contrato y que su propio plazo para terminar uno había pasado, lo que levantó el espectro de la agencia libre en este 2026. Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo de 500 millones de dólares por 14 años a principios de la pasada temporada, y el hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero respondió al batear para .292 con 23 jonrones y 84 carreras impulsadas.

El dominicano está feliz de volver a los entrenamientos

"No me veo como un líder", dijo Guerrero. "Siempre me pongo como un buen compañero, y cuando eres un buen compañero, te conviertes en un buen líder. Soy un buen compañero de equipo. Creo que somos muy capaces, creo que va a ser más divertido, y en realidad estoy más feliz que el año pasado".

Fuente: Tribuna del Yaqui