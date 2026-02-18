Alana Flores ya está en Hermosillo para apoyar a Camila Zamorano en su segunda defensa del título mundial

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 21 de febrero, Camila Zamorano hará su segunda defensa del campeonato mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la argentina Claudia Ruiz, y además de contar con el respaldo de su público, ese día también la hermosillense será apoyada por la popular Alana Flores.

La creadora de contenido arribó este miércoles 18 de abril a Hermosillo. En su llegada al aeropuerto, Flores fue recibida por los promotores del evento, la boxeadora monarca mundial y Eleazar Zamorano, quien es el padre y entrenador de la conocida como 'Magnífica'.

Tanto Alana como Camila se saludaron, intercambiaron palabras y se tomaron una foto. Cabe destacar que las dos jóvenes mexicanas ya se conocen, inclusive han entrenado juntas, motivo por el cual la también presidenta de la Raniza FC decidió viajar a la H para apoyarla.

#Deportes | La creadora de contenido, Alana Flores, arribó este miércoles a Hermosillo para apoyar a Camila Zamorano, quien este sábado pondrá en juego su título mundial átomo del CMB ante la argentina Claudia Ruiz





Fue en la presentación de Supernova 2, donde Alana Flores comentó que estaría presente en la contienda que tendrá la sonorense este sábado. "Estoy muy contenta y muy agradecida con el equipo de Camila Zamorano; voy a ir a su combate ahora en febrero. Respeto y admiro mucho a este deporte, y si puedo ser parte para darle visibilidad, quiero hacerlo. Apóyenla, es una gran representante mexicana", declaró esa noche la youtuber.

Cabe destacar que el boxeo es uno de los deportes favoritos de la influencer; inclusive ha subido al ring en cuatro ocasiones, protagonizando peleas de exhibición con otras creadoras de contenido o artistas. Flores estaba programada para medirse ante Samadhi Zendejas en abril, pero en las últimas horas, ese choque fue cancelado.

Reconocen a Zamorano

Por otra parte, este mismo miércoles, la campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil sumó otro importante reconocimiento a su carrera, ya que el Ayuntamiento de Hermosillo inauguró el gimnasio 'Camila La Magnífica Zamorano' en Bahía de Kino.

¡El deporte en Bahía Kino está más fuerte que nunca!



Entregamos la rehabilitación del gimnasio que ahora lleva el nombre de nuestra campeona mundial, Camila Zamorano, orgullo de la H y de México.



Un espacio digno y mejor equipado para que niñas, niños y jóvenes

Este lugar tiene como principal objetivo ofrecer instalaciones dignas, seguras y mejor equipadas a las niñas, niños y jóvenes que quieran entrenar, desarrollarse y perseguir sus sueños dentro del deporte de los puños. La Magnífica dijo sentirse muy orgullosa y feliz porque un gimnasio lleva su nombre.

"Cuando empecé a entrenar boxeo, era solo una niña con un sueño y unos guantes puestos… y jamás imaginé que algún día un gimnasio llevaría mi nombre; este gimnasio lleva mi nombre, pero su historia la van a escribir ustedes", sentenció la campeona.

Fuente: Tribuna del Yaqui