Cadillac en crisis: 'Checo' Pérez finaliza ÚLTIMO durante los test de pretemporada de la F1 2026

Ciudad de México.- Con menos de un mes para que llegue la primera carrera oficial del 2026, Cadillac sigue presentando problemas considerables en su monoplaza, lo cual ha limitado la actividad de sus pilotos durante los test de pretemporada de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez finalizó último en la clasificación al marcar el peor tiempo de la jornada y su compañero de equipo, Valtteri Bottas, fue penúltimo.

Charles Leclerc fue quien estableció el tiempo más rápido del turno matutino en la jornada de miércoles, 18 de febrero; el monegasco comandó el monoplaza de Ferrari a lo largo de 70 vueltas al circuito y su mejor marca fue de 1:33.739, tres décimas más rápido que Lando Norris. El top 3 de la sesión lo completó Kimi Antonelli de Mercedes, mientras que Arvid Linbland fue quien pudo completar más vueltas.

'Checo' también rodó en la sesión matutina, aunque su programa de trabajo no pudo ser completado luego de que, por problemas graves en los sensores del monoplaza, pasara la mayor parte del turno dentro del garaje mientras intentaban solucionar las fallas. Pérez Mendoza apenas pudo anotarse 24 giros, perdiendo tiempo valioso para colectar información para la escudería.

En cambio, Valtteri Bottas tomó el mando del auto y logró 35 giros al Circuito Internacional de Bahréin, siendo su mejor marca un 1:39.798, dos segundos más rápido que lo realizado por su compañero de equipo. En total, uniendo el trabajo de sus dos pilotos, Cadillac apenas pudo sumar un total de 59 vueltas, número bajo a lo realizado personalmente por pilotos como George Russell u Oscar Piastri.

La realidad es que los tiempos durante las rondas de pretemporada son representativos y no es un pronóstico fiel del rendimiento de cada monoplaza, aunque el hecho de demorar varias horas en poder solucionar un problema eléctrico enciende las alertas para los aficionados. Al ser su primera temporada, toda la información que Cadillac pueda colectar durante las prácticas será valiosa para desarrollar su monoplaza.

La temporada 2026 dará inicio de manera oficial con el Gran Premio de Australia, el cual se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, siendo este el debut oficial de Cadillac, escudería que será la número 11 en la parrilla de la F1.

Fuente: Tribuna del Yaqui