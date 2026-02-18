Dave Roberts ya tendría definido el lineup de Los Ángeles Dodgers para la temporada 2026 de la MLB

Los Ángeles, California.- A pesar de ser los actuales bicampeones de las Grandes Ligas, Los Ángeles Dodgers no se han relajado y aprovecharon la temporada 'muerta' para reforzar su roster, por lo que nuevamente saltarán al escenario como uno de los favoritos a levantar la corona.

Aunque el manager, Dave Roberts, todavía está meditando cuál es la mejor manera de alinear a su cuadro de estrellas, el portal de la MLB publicó este miércoles 18 de febrero la posible alineación que tendría el conjunto de California para la campaña entrante del Big Show.

Entre las novedades más destacadas, sale a relucir que Mookie Betts saltaría al diamante como tercero, ya que la nueva incorporación, Kyle Tucker, sería segundo bate, detrás de Shohei Ohtani, y Freddie Freeman como cuarto, aunque Roberts en conferencia de prensa dijo que todavía está pensando en los lugares uno y dos.

Shohei Ohtani and the @Dodgers are ready to run it back uD83DuDE24



Here is the defending champs’ projected #OpeningDay lineup and rotation! pic.twitter.com/zpiuZP8MMS — MLB (@MLB) February 14, 2026

"No tengo ninguna duda al respecto. Por la forma en la que defendió el campo corto el año pasado, y esperando que esté mejor ofensivamente este año, estará en la conversación sobre el premio a Jugador Más Valioso. A Mookie solo le importa ganar. Pero cuando estás tratando de jugar en una nueva posición, te consume, y es comprensible. Creo que ahora tiene control sobre eso. Cuando estás tratando de ponerte al día desde el inicio, eso también es difícil. Ahora mismo, tuvo un receso completo. Está en un gran lugar. Ahora puede concentrarse en mantenerse, fortalecerse y ayudar a los Dodgers a ganar en el 2026".

Posible alineación

Shohei Ohtani, BD Kyle Tucker, RF Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Will Smith, C Max Muncy, 3B Teóscar Hernández, LF Andy Pagés, CF Tommy Edman, 2B

Estos nombres prometen y bastante; además, tienen el potencial de ser una fuerza aplanadora, con bateadores estrellas de la MLB, donde destaca la presencia de Tucker, quien es la contratación estrella del conjunto bicampeón. A eso se tiene que agregar que Kiké Hernández igualmente estará en el equipo, pero por el momento figura como suplente.

My Opening Day Lineup for the Dodgers



The Greatest Sho on Earth

King Tuck

Mookie Monster

Freddie Walk Off

Where There's a Will

Max Clutchy

Teo Smiles

Pages Dunkman

The Kim Comethttps://t.co/whCV4dz7LK — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 19, 2026

Por otra parte, para este torneo, batear entre Tucker y Freeman podría ayudar a darle a Betts una mejor protección, ya que el pelotero tendría la habilidad de llegar a base y posicionarse como una potencial carrera para la escuadra de la Liga Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui