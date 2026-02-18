El campeón de la NFL busca dueño; arranca el proceso de venta de los Seattle Seahawks

Seattle, Estados Unidos.- Los campeones del pasado Super Bowl LX, los Seattle Seahawks están oficialmente a la venta a partir de este miércoles, en un proceso que se espera genere el acuerdo más grande en la historia de la National Football League (NFL).

El patrimonio de Paul G. Allen, que está a cargo de los Seahawks desde su fallecimiento en 2018, anunció que ha iniciado un proceso formal de venta del equipo, de acuerdo con el testamento del difunto propietario. Para ello, el patrimonio contrató al banco de inversión Allen & Co. y al bufete de abogados Latham & Watkins para gestionar la transacción. Los propietarios de los equipos de la NFL deben entonces ratificar un acuerdo final de compra.

Jody Allen encabeza el patrimonio que pondrá a la venta al equipo

Antes del Super Bowl, el comisionado de la NFL Roger Goodell elogió la herencia de Allen por su tiempo como propietaria de los Seahawks. "Están en el Super Bowl, y creo que desde ese punto de vista han hecho un trabajo realmente importante en el contexto de la confianza y la ejecución de esa misma", dijo Goodell. "Pero eventualmente el equipo tendrá que venderse de acuerdo con eso. Esa será la decisión de Jody cuando lo haga, y nosotros lo apoyaremos en ello".

Los Seahawks fueron una aplanadora

El patrimonio afirmó que la venta es coherente con la directiva de Allen de vender eventualmente sus propiedades deportivas y destinar todos los ingresos obtenidos a la filantropía. Los Seahawks han estado en la familia Allen desde 1997, cuando Paul Allen compró el equipo por 194 millones de dólares al entonces propietario Ken Behring.

Estate of Paul G. Allen Begins Sale Process for Seattle Seahawks pic.twitter.com/Toj3CjClzP — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 18, 2026

Allen fue fundamental para mantener a los Seahawks en Seattle, que es donde se espera que el equipo permanezca tras finalizar la venta. Los Seahawks tienen un contrato de arrendamiento en Lumen Field que dura hasta 2032 con tres opciones a 10 años. Los Washington Commanders fueron el último equipo en ser puestos a la venta en 2023, por un precio récord de 6.050 millones de dólares. Se anticipa que el precio de venta de los Seahawks superará fácilmente dicha cifra.

Fuente: Tribuna del Yaqui