El exlanzador de los Dodgers, Walker Buehler deja al equipo y firma con rival directo en LN

Arizona, Estados Unidos.- En una noticia que sacudió al mundo del beisbol en el área del sur de California, el lanzador derecho Walker Buehler firmó con los San Diego Padres después de que pasara las primeras ocho temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con sus archirrivales, los Los Angeles Dodgers.

Entrevistado en el vestuario del equipo de los carmelitas después de aceptar un contrato de ligas menores con una invitación al campamento de las Grandes Ligas, el veterano de 31 años dijo que "Sí, se siente un poco raro", tras ponerse un uniforme marrón y dorado. "Imagino que hace cinco años habría sido mucho más raro, pero este es un juego loco y una gran oportunidad para mí".

"Obviamente, cierta familiaridad con la división, y vivir en el sur de California es algo a lo que mi familia y yo estamos acostumbrados", agregó Buehler. "Una buena oportunidad para formar parte de un equipo realmente talentoso. Tengo ganas de ver qué podemos hacer con ello". Buehler dijo también que "llegará e intentará encajar en el equipo y contribuir en todo lo que pueda. Soy abridor y quiero serlo, así que estoy aquí para intentar entrar en la rotación", añadió ante los reporteros.

El derecho pasó la mayor parte de su carrera con Dodgers

La temporada pasada, Buehler pasó tiempo con Boston y con los Philadelphia Phillies, que lo firmaron a finales de agosto tras la liberación de los Red Sox. Buehler tuvo dificultades con los 'patirrojos', pero mostró suficiente calidad durante su breve etapa con los Phillies como para generar interés de los Padres y otros equipos.

Tuvo un breve paso por Boston

"Lancé bien la pelota allí, y recuperar la velocidad y el lanzamiento ha sido fundamental", continuó Buehler. "La segunda mitad del año pasado fue relativamente exitosa en comparación con la primera, y hay aspectos que queremos seguir desarrollando".

Con los Dodgers, Buehler consiguió dos selecciones al All-Star y dos anillos de la Serie Mundial durante sus 10 años en la organización, siendo un pilar en su rotación siempre que estaba sano y a menudo pareciendo uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas. Ha sido especialmente bueno contra los Padres en su carrera, con un récord de 7-1 con una efectividad de 1.67 y 83 ponches en 13 aperturas.

En la Serie Mundial 2024, ganó el Juego 3 antes de conseguir el salvamento en la victoria decisiva de los Dodgers en el Juego 5 en el Yankee Stadium, culminando su regreso al uniforme con un Clásico de Otoño muy intenso. Se perdió toda la temporada 2023 y gran parte de 2024 mientras se recuperaba de su segunda cirugía Tommy John.

