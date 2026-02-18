Electrizante primera victoria para Rayos en la temporada: Derrota a Guasave en tiempo extra

Guasave, Sinaloa.- Rayos y Frayles protagonizaron uno de los mejores juegos que hasta el momento se han disputado en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto, con el equipo de Hermosillo llevándose la victoria 114-111 en tiempo extra este miércoles 18 de febrero.

Con este resultado, los de la H no solo sumaron su primera victoria de la campaña, sino que también lograron repartir triunfos en su visita a Guasave en el Luis Estrada Medina, escenario que se caracteriza por ser de los más completos en el circuito del Pacífico.

La primera mitad del compromiso fue para los visitantes, que se fueron al descanso con una ventaja de 54-48, pero los de Sinaloa reaccionaron e inclusive a segundos de que Hermosillo se llevara la victoria, pusieron la pizarra 99-99, mandando todo a tiempo extra.

Detalles

En el alargue, Terrence Bieshaar se vistió de héroe al sellar un triple que comandó la victoria de los sonorenses, apagando por completo la euforia del aficionado de Guasave, que soñaba con la remontada y con llevarse la primera serie de la temporada.

Por Rayos, el más encendido fue Justin Glenn Winston con noche de 32 puntos y 11 rebotes, seguido de Kiandre Marquis Gaddy, que se apuntó 23 rayitas, 13 rebotes y par de asistencias. Por Frayles, Sean Durugordon se apuntó la misma cantidad de unidades y Trey Philips se hizo presente con otros 22, pero no fueron suficientes.

El próximo compromiso de Hermosillo será el viernes 20 de febrero, cuando debute en casa ante Tijuana, equipo que es de los denominados favoritos para llegar a los playoffs y que además tuvo un arrollador inicio, ganando los dos compromisos que tuvo en su visita a Guasave.

A su vez, los Frayles tendrán su primera gira de la campaña, cuando se metan este mismo viernes al Juan de la Barrera, casa de Los Ángeles de la Ciudad de México, que vienen de tener una aguerrida serie ante los campeones Astros de Jalisco, cayendo en los dos compromisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui