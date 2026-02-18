Es oficial: La NFL confirma juego de rol regular de los San Francisco 49ers en México en 2026

Ciudad de México.- Ya es oficial; la NFL anunció este miércoles que los San Francisco 49ers serán uno de los equipos que participarán en el partido programado para disputarse en la Ciudad de México en la próxima temporada 2026-2027, anunció la liga.

El encuentro se disputará en el emblemático Estadio Banorte (Azteca) como parte de un compromiso multianual para jugar partidos en la Ciudad de México en 2026, 2027 y 2028. Además, será uno de los nueve juegos internacionales que se celebrarán en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

En Londres se disputarán tres juegos, mientras que Madrid, Múnich, Melbourne, París, Río de Janeiro y la Ciudad de México serán anfitriones de un cotejo. De igual manera, la NFL informó que el rival de los 49ers, así como la fecha y la hora del partido, se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la temporada 2026 en las próximas semanas.

Los Niners jugaron por última vez en México en 2022

“Estamos emocionados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la Liga”, dijo el CEO de los San Francisco 49ers, Al Guido. “Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, estamos entusiasmados por reencontrarnos con el Mexico Faithful y esperamos la energía que los aficionados locales aportarán para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”.

El equipo cuenta con una gran base de seguidores en el país

El equipo de los Niners se encuentran entre los 10 equipos que cuentan con derechos de comercialización en México a través del Programa de Mercados Globales de la liga, una iniciativa que otorga a los clubes derechos internacionales para fortalecer su marca y ampliar su base de aficionados fuera de Estados Unidos.

La NFL tiene en México a su mayor base de aficionados fuera de Estados Unidos, con aproximadamente 40 millones de seguidores. La liga mantiene una oficina en la Ciudad de México desde 1998 y ha impulsado programas de participación comunitaria y de desarrollo deportivo durante todo el año.

Fuente: Tribuna del Yaqui