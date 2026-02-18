Inter de Miami: Lionel Messi y Germán Berterame entrenan juntos para el inicio de la MLS 2026

Ciudad de México.- El Inter de Miami está a un par de días para iniciar su participación en la temporada 2026 de la MLS, donde defenderán el cetro que los acredita como campeones del circuito estadounidense. Al estar afinando los detalles finales, 'Las Garzas' recibieron buenas noticias, pues tanto Lionel Messi como Germán Berterame se integraron a los entrenamientos de pretemporada.

El astro argentino tenía más de una semana sin actividad con el resto del grupo, luego de que presentara una molestia muscular durante la gira del Inter de Miami, lo cual causó que se tuviera que posponer el último encuentro del tour en Panamá. El propio delantero internacional dio a conocer dicha medida, la cual lo sacó de actividades.

Luego de su ausencia por varios días, Messi reapareció en la práctica matutina del miércoles 18 de febrero en Fort Lauderdale, realizando trabajos a la par de sus compañeros con normalidad y sin demostrar vestigios del problema muscular. Aun con ello, el Inter de Miami no ha confirmado la disponibilidad del jugador y eso dependerá de su progreso clínico y funcional.

The grind continues. Season opener ahead ?? pic.twitter.com/KtTsnrz4Fx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 18, 2026

Berterame también comienza a entrenar con el equipo

Otro que ya se vio entrenando con el equipo fue Germán Berterame, delantero 'Tricolor' y flamante refuerzo del Inter de Miami en el mercado invernal de fichajes. El naturalizado mexicano ya hizo su debut durante la pretemporada por Sudamérica e, inclusive, marcó un gol clave para que el equipo lograra el empate con el Barcelona SC.

MESSI ?? GERMAN uD83EuDD1DuD83DuDD25 pic.twitter.com/eH95XwvdrD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Pese a su actividad durante los partidos amistosos, el exatacante de Rayados no podía trabajar con el equipo ya en tierras estadounidenses al no contar con el permiso adecuado. Vladimir García, periodista de TUDN, informó que Berterame ya recibió su visa de trabajo, lo que le permitirá integrarse con sus nuevos compañeros.

Germán Berterame recibió su permiso de trabajo.



Ya entrena con el equipo y estará a disposición este fin de semana.#InterMiamiCF pic.twitter.com/VBuvGvlvkD — José Armando (@Jarm21) February 18, 2026

El Inter de Miami se erige como el actual campeón de la MLS y defenderá su cetro en la temporada del 2026, donde se perfila como favorito para lograr el bicampeonato. Los dirigidos por Javier Mascherano iniciarán sus actividades cuando visiten al LAFC, el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui