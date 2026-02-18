Isaac del Toro escala puestos y se coloca como sublíder del UAE Tour 2026 luego de 3 etapas

Ciudad de México.- Isaac del Toro sigue demostrando que está para competir con cualquier ciclista de talla internacional, pues con el resultado obtenido en la tercera etapa del UAE Tour 2026, logró escalar una cantidad considerable de puestos. El pedalista mexicano finalizó en segunda posición durante la jornada del miércoles 18 de febrero y, gracias a ello, se colocó como el sublíder de la competencia.

Cabe recordar que el nacido en Ensenada, Baja California, se encontraba en la décima posición, luego de haber cedido terreno durante la segunda etapa, la cual fue una prueba de velocidad a contrarreloj. Remco Evenepoel finalizó la jornada en el primer puesto de la etapa y, por consiguiente, tomó el liderato de la clasificación general, mientras que Isaac estaba en el peldaño 10 con una diferencia de +0:32.

La etapa 3 constó de un recorrido de 183 kilómetros, siendo el primer tramo de montaña en la competencia; dicho sector inició en Umm Al Quwain y, tras un exigente paso por ascensos y descensos pronunciados, finalizó en Jebel Mobrah. Antonio Tiberi demostró un gran ritmo durante todo el recorrido y, tras aguantar un par de ataques en los últimos kilómetros, se terminó llevando el triunfo y escaló a la primera posición en la tabla general.

Isaac del Toro arrancó en la parte media del pelotón y poco a poco fue recuperando posiciones, aunque no alcanzó a neutralizar el ritmo del italiano y alcanzó a escalar hasta la segunda posición. En cambio, Evenepoel, quien comenzó la jornada como líder, terminó cayendo hasta el peldaño 11, con diferencia de un minuto y 44 segundos con respecto al líder.

Clasificación del UAE Tour/etapa 3

Antonio Tiberi - 7:09:03 Isaac del Toro - +00:21 Harold Tejada - +01:00 Lennert Van Eetvelt - +01:07 Luke Plapp - +01:19 Ilan Van Wilder - +01:21 Derek Gee-West | Lidl-Trek | +01:22 Felix Gall - +01:28 Jorgen Nordhagen - +01:30 Tobias Halland Johannessen - +01:43

Luego de la disputa en Jebel Mobrah, el UAE Tour regresará a las actividades este jueves 19 de febrero con la etapa 4 de la competencia, la cual será de perfil llano, la cual puede terminar por favorecer a los especialistas de ese tipo de terrenos. Al estar como sublíder, Isaac del Toro llega a la segunda mitad del tour como un claro contendiente para alcanzar el título.

