Javier Aguirre confirma la primera baja oficial de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- El balompié nacional ha vivido las últimas semanas en incertidumbre luego de que tres de sus mejores jugadores fueran puestos en lista de lesionados por sus clubes, pausando así su continuidad y perdiendo ritmo. Con menos de cuatro meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, reveló quién es el primer elemento que desde ya está fuera de la convocatoria.

Desde finales del 2025, trascendió que Santiago Giménez debía ser operado por un problema de tobillo, por lo que se ha perdido todos los encuentros del año con el AC Milan. La siguiente duda fue la del mediocampista juvenil, Gilberto Mora, quien sufre pubalgia desde inicios del 2026, siendo baja para Xolos de Tijuana sin tener aún fecha para su regreso a las canchas.

La última lesión que se había informado fue la de Edson Álvarez, elemento que tenía varios meses en tratamiento conservador, pero ante el nulo avance en su recuperación, se determinó que tenía que pasar por el quirófano para apresurar su regreso a las canchas. El Fenerbahçe dio a conocer que la operación se había realizado de manera exitosa y su tiempo de recuperación podría tardar hasta dos meses.

#Deportes | Edson Álvarez es operado por una fuerte lesión ¿Se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana???uD83EuDE7Chttps://t.co/TV65WCX68j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Aun con todo esto, Javier Aguirre comentó en rueda de prensa que ninguno de estos jugadores está descartado para ser convocado por México en el Mundial 2026. A decir del propio 'Vasco', quien sí está prácticamente fuera de posibilidades para regresar a tiempo es Jesús Orozco Chiquete.

"Chiquete, ese sí lamentablemente no creo que llegue, es una pena", comentó el entrenador de la Selección Mexicana sobre el defensor del Cruz Azul. Orozco sufrió una grave lesión mientras disputaba las semifinales del Apertura 2025 con 'La Máquina', cuando enfrentaban a Tigres UANL.

¿SE BAJA DEL BARCO? uD83EuDD15uD83DuDCC9



?Javier Aguirre cuida a sus lesionados: "Estamos cerca, no los abandonamos". uD83EuDD1DuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Pero el pronóstico es reservado para uno: El 'Vasco' ve muy difícil que Chiquete Orozco llegue al Mundial. uD83DuDEABuD83CuDFC6

?

?#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/j03I2wJvf2 — La Octava Sports (@laoctavasports) February 18, 2026

'Chiquete' estiró su pierna para taponar un disparo de Ángel Correa, pero al caer, recargó su peso en el tobillo, el cual se dobló, dejando una impactante imagen. Tras ser retirado en camilla, fue trasladado a un nosocomio donde se determinó que sufrió una luxación en el tobillo derecho, la misma que tuvo que ser solucionada desde el quirófano.

Reporte Médico: Jesús Orozco Chiquete uD83DuDC99 pic.twitter.com/TUJ4MooZp6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

