Javier Aguirre da contundente postura por jugadores lesionados: "La Selección no es para rehabilitarse"

Ciudad de México.- En medio de un panorama lleno de jugadores lesionados, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, descartó que vaya a convocar a cualquiera de los elementos que no se encuentren al cien por ciento de su estado físico. Además, el 'Vasco' aseguró que para él no hay algún jugador vetado, pero con menos de cuatro meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, tampoco hay alguien seguro en el 'Tricolor'.

Aguirre estuvo presente en la presentación oficial del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Ghana, el mismo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc el 22 de mayo. En la conferencia de prensa posterior, el seleccionador nacional aseguró que en sus tiempos de jugador, llegó a someterse hasta a 10 cirugías, por lo que entiende a la perfección la importancia de que cada elemento pueda tener un proceso de rehabilitación óptimo.

En ese mismo tema, el 'Vasco' aseguró que las numerosas bajas que presenta el combinado nacional no son motivo de preocupación y, al momento, está siguiendo de cerca cada caso. Además, Aguirre afirmó que ningún jugador que se encuentre totalmente sano será convocado, sentenciando que el 'Tricolor' no es un espacio para ayudar en la rehabilitación.

En ese sentido estoy ocupado, no preocupado, porque no es uno o dos, son varios. Lo que sí, la selección no es para rehabilitar; quien no esté bien y jugando, no puede venir".

El director Javier Aguirre asegura estar ocupado y preocupado por la rehabilitación de los lesionados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. "La clave es que lleguen al 100%"

En el mismo espacio, Javier fue cuestionado sobre la posibilidad de convocar a Guillermo Ochoa, a lo que fue tajante, respondiendo que todo aquel jugador que se encuentre sano y en ritmo podría ser llamado. "Todo mundo tiene la puerta abierta de la selección, jugando. Nadie está vetado y nadie tiene un lugar seguro".

¡SIN VETOS NI VACAS SAGRADAS!



Javier Aguirre abre la puerta del Tri: "Si es mexicano y juega, tiene chance".



Advierte que nadie tiene su lugar seguro, sabe que la lista final "nunca deja contentos a todos".



?#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/Stu8ZzWMQe — La Octava Sports (@laoctavasports) February 18, 2026

Estos son los jugadores de México que están lesionados

Las bajas más sonadas en las últimas semanas son la de Santiago Giménez, quien tuvo que ser operado por un problema de tobillo con el AC Milan; la siguiente baja de consideración es la de Alexis Vega, aunque el delantero ya está próximo a regresar a las canchas con los Diablos del Toluca. Esto se suma a la ausencia de Gilberto Mora, jugador que presenta pubalgia, lo cual lo ha alejado de actividad regular en el 2026.

La última baja de renombre fue la de Edson Álvarez, quien tuvo que visitar el quirófano durante las primeras horas del martes 18 de febrero. El Fenerbahçe dio a conocer que el 'Machín' fue operado por haber sufrido una lesión de tobillo, la cual fue tratada de manera conservadora en primera instancia, aunque sin resultados favorables.

Edson Álvarez es operado por una fuerte lesión ¿Se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

Fuente: Tribuna del Yaqui