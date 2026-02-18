LaLiga da a conocer una dura sanción contra Matías Almeyda, actual entrenador del Sevilla

Ciudad de México.- Matías Almeyda, viejo conocido en la Liga MX y actual entrenador del Sevilla en LaLiga, se enfrentará a una sanción sin precedentes por sus actos en el compromiso más reciente ante el cuerpo arbitral. El exentrenador de Chivas del Guadalajara se perderá las siguientes siete jornadas del certamen español luego de la polémica suscitada durante el último fin de semana.

Cabe recordar que Almeyda fue expulsado en la jornada 24 de LaLiga, cuando el Sevilla se enfrentaba al Alavés; el 'Pelado' fue expulsado por sus reclamos contra el árbitro central del encuentro para después, negarse a abandonar la cancha. Por último, Almeyda se acercó al árbitro asistente de manera intimidatoria y, cuando por fin se dirigía a los vestuarios, pateó una botella y demás elementos que se encontró a su paso.

uD83DuDD34uD83CuDFA5 Así fue el gesto por el que Matías Almeyda fue expulsado.



El entrenador del @SevillaFC salta tras una falta en contra y se apoya en el banquillo.



uD83DuDCC1 ACTA: “fue expulsado por protestar realizando GRITOS y GESTOS DE DESAPROBACIÓN hacia mi persona”



pic.twitter.com/t2v3d4FKPW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 14, 2026

Esto fue anotado en el acta del compromiso por Iosu Galech, colegiado central, para que después fuera investigado por parte del Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol. Tras dos días de deliberación, la RFEF dio a conocer los resultados del proceso con la sanción ya mencionada.

De acuerdo al comunicado oficial por parte del ente, la sanción de dos jornadas corresponde a las protestas altisonantes en contra de los árbitros y uno más fue por no haberse dirigido al vestuario una vez le fue mostrada la tarjeta roja. Tres jornadas de suspensión fue por tener actitudes de menosprecio para con los colegiados y uno fue por conducta contraria al buen orden deportivo.

The Spanish football federation suspended Sevilla coach Matías Almeyda for seven matches on Wednesday.



The federation's disciplinary committee said the suspension included three matches for contempt and disregard for the referee; two matches for complaints made to the… pic.twitter.com/JolQxi650u — ESPN FC (@ESPNFC) February 18, 2026

Sevilla intentará apelar el castigo

Mediante las redes oficiales del equipo, el Sevilla dio a conocer que agotarán todos los medios disponibles para apelar e intentar revertir la sanción contra su entrenador, la cual consideran excesiva. "El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva, tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos".

En primera instancia, el club argumentó que los insultos lanzados por Almeyda no se dirigieron a los árbitros, sino que fueron muestras de frustración por el desarrollo del encuentro. En primera instancia, el Comité desestimó las pruebas presentadas por el club, aunque ahora se deberá esperar el resultado de una segunda apelación para saber si Almeyda se perderá los siete compromisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui