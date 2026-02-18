LMP: Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave anuncian un doble cambio de jugadores

Guadalajara, Jalisco.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se encuentra en pleno receso tras la temporada 2025-2026 que conquistaron los Charros de Jalisco, pero esto no impide que los equipos sigan trabajando en busca de reforzar sus líneas de cara a la próxima campaña.

Dos de estos equipos son los Algodoneros de Guasave y los Águilas de Mexicali, quienes este miércoles realizaron un doble movimiento de peloteros, el cual involucra al jardinero Leo Heras y al relevista derecho Roque Gutiérrez, quienes pasan a formar parte de los sinaloenses; mientras que los los fronterizos sumarán al infielder cajemense Esteban Quiroz y al relevista Norman Elenes a sus filas.

Heras tuvo una gran temporada el curso anterior

De esta manera, 'El Niño Heras' vuelve al equipo donde comenzó su carrera en nuestro circuito, los Algodoneros, con quienes debutó en la campaña 2009-2010, sumando ya 16 campañas, jugando también con Charros de Jalisco, Yaquis de Obregón y Águilas de Mexicali.

Leo jugó la campaña pasada a préstamo con los guasavenses, convirtiéndose en el Jugador Más Valioso de la campaña, siendo líder de cuadrangulares, al sumar 14 palos de vuelta entera, además, escribió su nombre con letras doradas al pegar su triple número 41 de por vida en la LAMP, dejando atrás la legendaria marca de Matías Carrillo, siendo líder solitario de este departamento en la historia nuestro circuito. La cereza del pastel la sumó al coronarse como campeón de la Serie del Caribe 2026 con México Rojo.

Además del ya histórico pelotero, Guasave también suma a Roque Gutiérrez, lanzador que suma 4 campañas en la Liga también será parte de Algodoneros, y llega con marca de 3-4, 3 holds y 78.0 innings lanzados en 72 encuentros que ha disputado en el circuito invernal.

'El Pony' es un excelente jugador de pelota

Por su parte, los Caballeros Águilas contarán de ahora en adelante con el infielder Esteban Quiroz, uno de los mejores bateadores mexicanos en las últimas campañas dentro del circuito, donde ha disputado 12 temporadas con Yaquis de Obregón, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán. Con estas escuadras, 'El Pony' Quiroz suma 48 cuadrangulares en la LAMP, más de 500 juegos y ha representado a México en dos Series del Caribe, siendo campeón en la 2016 con los Venados de Mazatlán.

Elenes volverá a vestir la casaca de los emplumados

Pero no llega solo a la fronteriza Mexicali, ya que Norman Elenes se sumará al bullpen emplumado. El derecho ya tiene 11 temporadas en la liga, jugando para Mayos de Navojoa, Venados de Mazatlán, Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Guasave y ahora vivirá su segunda etapa con Águilas de Mexicali. Elenes tiene marca de 17-11, con 76 holds, más de 280 innings lanzados y 298 juegos de por vida en la Liga. En la pasada Serie del Caribe, fue parte del roster de México Verde, siendo subcampeón del evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui