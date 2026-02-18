Manu Gelpi, coach de Halcones, quiere levantar la copa de la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa

Ciudad de Obregón, Sonora.- Después de un arranque de 2-0 en la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), el equipo de los Halcones de Obregón luce ya como un serio aspirante; algo que el entrenador de los emplumados Manu Gelpi toma con calma, pero que a la vez sabe que es parte del trabajo que se hizo durante la pretemporada.

"Fue una premisa que teníamos el año pasado, respecto a poder competir", dijo el entrenador argentino. "Hoy creo que disfrutamos de un mes de pretemporada en el que se trabajó con nuestros jugadores y este comienza a dar resultados", añadió.

El mandamás en el banquillo también agregó: "Sabemos que defensivamente necesitamos estar sólidos. Tenemos muchas manos, jugadores con protagonismo ofensivo, es parte de mi trabajo el distribuir ese juego y encontrar ese balance entre ambos para que se den los resultados. Es una liga que se juega con un ritmo muy alto, pero para eso hemos trabajado estas semanas".

Para Gelpi, el calendario que le tocó en el arranque de la campaña, con par de series como visitantes antes de su debut en casa. "Obviamente que hubiéramos preferido hacerlo en casa, pero bueno, queremos llegar al momento en el que tengamos que defender la casa, que es uno de nuestros objetivos, pero también llegamos ya con rodaje a esa fecha, después de estas dos series fuera".

Tenemos muy definido el objetivo principal del club, que es el título, sobre todo en este décimo aniversario de Halcones en el Cibacopa, aunque sabemos que es una temporada muy larga, en la que suceden muchas cosas, pero para eso nos preparamos".

"Queremos que la gente se sienta más identificada con este equipo, con jugadores que ya conocen y que saben por qué repiten y por qué los elegimos de nuevo, que combinado con la energía de los más jóvenes que buscan también ser referentes y ganarse el respeto de todos".

Por lo pronto, el equipo dejó una muy grata impresión en su debut en Los Mochis, donde se alzó con un par de victorias que espera repetir cuando se meta al 'Tsunami' de Guaymas, donde los Ostioneros ya los esperan este fin de semana en una serie que los podría poner en la cima de la competencia, sin todavía pisar la Arena Itson, que es su nido como local.

Fuente: Tribuna del Yaqui