Máxima estrella de la MLB será embajador global del Clásico Mundial de Beisbol 2026

California, Estados Unidos.- El evento más importante a nivel internacional del 'Rey de los Deportes' está a la vuelta de la esquina: el Clásico Mundial, que este próximo 5 de marzo comenzará en Estados Unidos y, debido a la magnitud y gran expectativa que genera el evento, la MLB decidió poner de embajador a un salón de la fama.

Se trata de Ken Griffey Jr., quien fungirá como Embajador Global. Precisamente este miércoles 18 de febrero, el portal de las Grandes Ligas dio a conocer que la superestrella se encuentra actualmente en Nicaragua grabando contenido con el manager de la selección nacional de ese país, Dusty Baker.

uD83DuDD1D| El director técnico Dusty Baker que guiará a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 compartió una clínica con niños de las ligas locales junto al legendario Ken Griffey Jr. nombrado «Embajador Global» del Clásico Mundial 2026.https://t.co/n1X294Dsgj pic.twitter.com/vSL3GOxZJ4 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) February 18, 2026

Por otra parte, el también conocido por acudir a 13 All-Star Games y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1997 estuvo en Miami para pasar tiempo con Manny Machado y Junior Caminero del equipo de la República Dominicana. Mientras que a partir del 2 de marzo, en un día de entrenamientos, estará integrándose con el equipo de Estados Unidos.

Hacer crecer el juego de béisbol en todo el mundo es una misión que tengo Hay mucha anticipación alrededor de este torneo, así que tener la oportunidad de concentrarme y compartir cómo todos estos diferentes países se conectan con nuestro gran deporte es una oportunidad que de verdad me emociona", declaró el exjardinero para el portal de la MLB.

Cabe destacar que ya el pelotero jugador fue miembro de la selección de las Barras y las Estrellas en el Clásico Mundial inaugural del 2006, en el cual bateó .524 con tres jonrones. Además, Griffey fue recientemente el coach de bateo de Estados Unidos en la pasada edición, por lo que conoce perfectamente este torneo.

Ken Griffey pasó su carrera de 22 años en las Grandes Ligas con los Seattle Mariners (1989-1999, 2009-2010), Cincinnati Reds (2000-2008) y Chicago White Sox (2008). Igualmente, es recordado por llevar a los de Seattle a sus dos primeras clasificaciones a la postemporada en la historia de la franquicia en 1995 y 1997, fue el miembro más joven del Equipo del Siglo de MLB. Entre sus cifras a seguir se encuentran los 630 jonrones de por vida, cayendo en el séptimo lugar de todos los tiempos.

Team Nicaragua manager Dusty Baker and #WorldBaseballClassic Global Ambassador Ken Griffey Jr. pay a visit to the Roberto Clemente statue at Estadio Nacional Soberania in Managua. pic.twitter.com/vRgo65V0r5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 18, 2026

La fiesta de beisbol está programada para comenzar con la acción del Grupo C en Tokio, Japón, el miércoles 4 de marzo. Los tres grupos restantes son el A en San Juan, Puerto Rico; el grupo B en Houston y el grupo D en Miami, que comenzarán el viernes 6 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui