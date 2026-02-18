MLB: Para Stanton, su carrera en Yankees está incompleta sin un título de Serie Mundial

Florida, Estados Unidos.- Giancarlo Stanton ha pasado los últimos ocho años de su vida como jugador de los New York Yankees, pero a pesar de todo este tiempo, siente que le falta algo en su carrera como jugador de uno de los clubes más emblemáticos de MLB.

"Definitivamente está incompleta", dijo el miércoles antes de su novena temporada con rayas. "El sentido de ser yanqui es ser campeón", señala el veterano de 36 años, quien entra a las dos últimas temporadas garantizadas de un contrato de 325 millones de dólares y 13 años que firmó en un principio con los Miami Marlins en la campaña 2014.

El toletero reconoce que le falta algo en su carrera

Y con la mira en contribuir para alcanzar esta meta, Stanton llega saludable al campo de entrenamiento, después de haber estado en la lista de lesionados durante siete temporadas consecutivas, aunque también ha sido un torbellino cuando está sano. Tras perderse los primeros 70 partidos de Nueva York el año pasado debido a una inflamación en los tendones de ambos codos, bateó .273 con 24 jonrones, 66 carreras impulsadas y un OPS de .944 en 77 partidos.

Stanton forma parte de un equipo muy poderoso

"Estoy bien. Listo para empezar", mantuvo Stanton. "Como dije antes, no voy a ninguna parte. Siempre será mantenimiento, pero no me impidió trabajar". Dijo que la preparación es "mucho agarre, fortalecimiento, asegurarme de que puedo mantener el agarre y el golpeo con potencia y lanzamiento".

Boone reconoce la valía de su jugador

Stanton, un cinco veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2017, tiene un promedio de .258 con 453 jonrones, la mayor cantidad entre los jugadores activos y 1,169 carreras impulsadas en 16 temporadas en las Grandes Ligas. Es un componente clave en el orden de bateo de los Yankees. Pero en este momento, no está pensando en las estadísticas de su carrera.

"Números como el siguiente y el siguiente son buenos por ahora", dijo. "Esos números, 500 o algo así, son lo mismo que si vamos a ganar la Serie Mundial ahora mismo. Hay que trabajar cada día, demostrar y hacer algo positivo", agregó el jugador de los Yankees.

Fuente: Tribuna del Yaqui